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Стерненко відправили під домашній арешт

Новини » Суспільство     15.06.2020 - 21:44
Стерненко відправили під домашній арешт
Фото: Сергій Стерненко (РБК-Україна)

Активіста відправили на цілодобовий домашній арешт

Одеському активісту Сергію Стерненко обрали запобіжний захід. Суд відправив його на цілодобовий домашній арешт на 60 днів.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Також суд відхилив клопотання про взяття Стерненка на поруки.

"Застосувати до підозрюваного Сергія Стерненка В'ячеславовича запобіжний захід у вигляді домашнього арешту", - повідомив суддя.

Зазначимо, домашній арешт йому призначили на території військової частини в Одесі. Сам Стерненко опублікував текст постанови та зазначив, що виконати її неможливо.

Засідання суду розпочалося минулого тижня. Під будівлею суду зібралися сотні людей, щоб підтримати активіста, однак правоохоронці відмовилися пропустити їх на засідання. Попри відмову, учасники акції на підтримку Стерненка спробували потрапити в суд.

Сьогодні під стінами суду відбулося кілька зіткнень, в результаті яких затримали п'ять активістів, при цьому двох поліцейських, які застосували силу до демонстрантів, відсторонили від обов'язків.

Як відомо, у 2018 році на Стерненка напали двоє чоловіків поблизу його будинку в Одесі. В результаті інциденту один з нападників помер від ножового поранення. За словами активіста, він захищався ножем.

Спочатку справу розслідували як напад на Стерненка, в СБУ навіть заявляли про встановлення організатора, але хто він поки невідомо. 11 червня активісту вручили підозру.

Стерненка підозрюють у скоєнні навмисного вбивства та незаконному володінні холодною зброєю.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України активистымера пресеченияСуд
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