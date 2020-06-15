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ЗНО можуть перенести: названа дата

Новини » Суспільство     15.06.2020 - 21:56
ЗНО можуть перенести: названа дата
Фото: Любомира Мандзій (facebook com lmandziy)

Також розглядається варіант проведення ЗНО в режимі онлайн

У Міністерстві освіти і науки працюють над тим, щоб сесія Зовнішнього незалежного оцінювання пройшла у встановлені терміни. Однак не виключено, що вона може бути перенесена на серпень або відбудуться в режимі онлайн.

Про це заявила в. о. міністра освіти України Любомира Мандзій в ефірі каналу "Україна 24".

"Ми працюємо над тим, щоб з 25 червня по 17 липня пройшла основна сесія ЗНО. Завтра буде засідання комісії, яка повинна затвердити показники епідеміологічної ситуації, за умов дотримання яких буде проведено ЗНО. Якщо умови не будуть відповідати показникам - буде перенесено на серпень", - заявила вона.

При цьому міністр додала, що зараз у відомства немає можливості провести ЗНО в режимі онлайн.

"Пробне - це з використанням дистанційних технологій, а не онлайн. Ми зараз не маємо можливості верифікувати та ідентифікувати учасників, але проводимо консультації про можливості такого формату", - додала Мандзій.

Нагадаємо, пробне ЗНО можна буде пройти двома способами - онлайн або заповнивши паперові зошити та бланки будинку.

Крім того, у МОН заявили, що скасування оцінювання може призвести до створення корупційних ризиків при вступі.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України ВНОМіносвіти
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