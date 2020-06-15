Верховний суд закрив справу Суркісів проти ПриватБанку

Фото: ПриватБанк (РБК-Україна)

Суд задовольнив позов НБУ і Кабміну

Велика палата Верховного суду закрила провадження у справі про вклади сім'ї Суркісів у державному "ПриватБанку". Таким чином, суд скасував рішення нижчих інстанцій про стягнення грошових коштів з "ПриватБанк" на користь сім'ї Суркісів.

Про це в Facebook написав міністр юстиції Денис Малюська.

Відповідне рішення було прийнято сьогодні, 15 червня.

"Велика палата Верховного Суду припинила провадження у справі Суркісів". Проблема як мінімум відкладається. Чекаємо тексти постанов", - написав Малюська.

Зазначимо, таким чином, Верховний суд задовольнив клопотання Національного банку України і Кабінету міністрів про зупинення справи.

"Велика палата Верховного суду прийшла до висновку, що позов по цій справі подано на захист майнових прав на вклад, які позивачі вважають порушеними у зв'язку з визнанням їх пов'язаними особами. Суперечка за суб'єктним складом підлягає розгляду судами цивільної юрисдикції", - відзначили у Верховному суді.

Нагадаємо, під час фінансового оздоровлення "Приватбанку" депозити пов'язаних з банком осіб підлягали обов'язковому обміну на акції банку, які держава набула у акціонерів за 1 гривню.

Представники сім'ї Суркісів подали позов, згідно з яким вони не були пов'язаними особами та просили стягнути з "Приватбанку" кошти в розмірі своїх вкладів з відсотками. Печерський районний суд, а потім і апеляційний суд Києва задовольнив вимоги позивачів. Після цього спір був переданий на розгляд Великої палати Верховного суду.

У квітні Верховний суд відклав розгляд справи Суркісів у зв'язку з тиском на суд з боку ЗМІ.

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Автор: Игорь Литвиненко