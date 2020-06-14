Київ та десять областей не готові до ослаблення карантину

Майже пів України не можуть перейти до пом'якшення карантину
Станом на 14 червня до ослаблення карантину не готові Київ та десять областей. У всіх регіонах перевищено показник інцидентності.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я.
Згідно з даними МОЗ, в цих регіонах перевищено показник інцидентності - кількість нових випадків COVID-19 за останні сім днів на 100 тис. населення. Для переходу на наступний етап ослаблення даний показник не повинен перевищувати 12.
На сьогодні показник інцидентності перевищено наступних регіонах:
Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що незважаючи на зростання захворюваності в Україні, повернення до жорсткого карантину не розглядається.
Він також підкреслив, що сплеск нових випадків коронавірусу не пов'язаний зі збільшенням кількості тестувань; на його думку, до зростання захворюваності призвело те, що українці не дотримуються карантину.
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Автор: РБК-Україна