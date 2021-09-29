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Ціна на газ в Європі встановила новий максимум. Вже вище 1050 доларів

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Середа 29 вересня 2021 18:52
Ціна на газ в Європі встановила новий максимум. Вже вище 1050 доларів Фото: ціна на газ оновила історичний максимум (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

Ціна на газ в Європі в ході торгової сесії оновила історичний максимум, перевищивши позначку 1050 доларів за тисячу кубометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Лондонській біржі ICE.

Згідно з даними торгів, вартість газу на європейському хабі TTF на початку торгів становила близько 955 доларів, але протягом сесії досягла рекордних 1064 доларів за тисячу кубометрів.

Зазначимо, минулий максимум було досягнуто на торгах вчора - понад 1040 доларів за тисячу кубометрів. Ціни на газ в Європі різко зросли в останні тижні на тлі низьких запасів в європейських підземних сховищах і скорочення поставок з Росії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що середня ціна природного газу для населення в Україні цього року була вищою, ніж для промислових споживачів.

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Ціна на газ Газ
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