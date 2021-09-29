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Буряка звільнили з посади мера Запоріжжя

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Запоріжжя, Середа 29 вересня 2021 21:45
Буряка звільнили з посади мера Запоріжжя Фото: Володимир Буряк, екс-мер Запоріжжя (facebook.com/Владимир-Буряк-Официальная-страница-городского-головы-Запорожья)
Автор: Дмитро Левицький

Запоріжжя залишилося без міського голови. Ввечері 29 вересня Запорізька міська рада проголосувала за звільнення Володимира Буряка з посади мера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міської ради Запоріжжя.

"Було проведене таємне голосування. У ньому взяли участь 50 депутатів. З них підтримали рішення про припинення повноважень міського голови 45, проти голосували 2, утримались 3", - розповіли у міськраді.

Депутати також підтримали рішення міської ради про покладення повноважень міського голови на секретаря міської ради Анатолія Куртєва. Він перебуватиме на цій посаді, поки на позачергових виборах не оберуть нового мера.

Нагадаємо, сьогодні Буряк повідомив про те, що написав заяву про відставку. Своє рішення він пояснив станом здоров'я.

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Запоріжжя Володимир Буряк
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