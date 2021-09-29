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Україна не отримувала офіційних сигналів від ЄС щодо скасування безвізу, - МЗС

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Київ, Середа 29 вересня 2021 16:12
Україна не отримувала офіційних сигналів від ЄС щодо скасування безвізу, - МЗС Фото: прессекретар МЗС України Олег Ніколенко (twitter.com.OlegNikolenko)
Автор: Дмитро Левицький

Українська сторона не отримувала офіційних сигналів з боку Євросоюзу про скасування безвізового режиму. Причин для прийняття такого рішення немає.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив прессекретар Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

За його словами, питання про скасування безвізового режиму з ЄС час від часу спливає як в європейських, так і українських ЗМІ.

"Українська сторона не отримувала офіційних сигналів від Європейської Комісії про загрозу скасування безвізового режиму з ЄС. Ніяких причин для такого рішення немає і бути не може", - додав дипломат.

Він нагадав, що 4 серпня Єврокомісія опублікувала четверту доповідь за 2020-й і першу половину 2021 року Про оцінку виконання вимог візової лібералізації країнами Західних Балкан і Східного партнерства, зокрема Україною.

"Документ містить позитивну оцінку дотримання нашою державою критеріїв безвізового режиму. Звичайно, там були і рекомендації продовжити "домашню роботу" для поліпшення управління міграційними процесами і вдосконалення антикорупційного законодавства", - уточнив Ніколенко.

Дипломат додав, що МЗС України вже запропонував окремим країнам-членам ЄС та Європейської комісії провести консультації, щоб роз'яснити окремі положення українського законодавства. "Ми очікуємо, що такі експертні консультації відбудуться найближчим часом", - зауважив він.

За його словами, одночасно Україна завершує підготовку національної доповіді про виконання умов візової лібералізації з ЄС, де українська сторона проінформує європейських партнерів про роботу над рекомендаціями Єврокомісії.

Він підкреслив, що Україна не є державою з високим міграційним ризиком, а співпраця з ЄС у сфері реадмісії, як одним з ключових факторів для нормального функціонування безвізу, відбувається на належному рівні.

Нагадаємо, напередодні Єврокомісія опублікувала звіт, в якому Україну закликають перестати видавати своїм громадянам по два діючих закордонні паспорти.

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