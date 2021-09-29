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Розслідування в "справі Семенченка" завершено, - СБУ

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Київ, Середа 29 вересня 2021 10:25
Розслідування в "справі Семенченка" завершено, - СБУ Фото: екс-нардеп Семен Семенченко (facebook.com/dostali.hvatit2)
Автор: Марія Кучерявець

Слідчі СБУ завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо дев’яти осіб, серед яких екс-нардеп Семен Семенченко. Справу було порушено за низкою статей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Так, за інформацією силового відомства, провадження велося одразу за чотирма статтями ККУ, а саме:

  • ч. 2, ч. 3 ст. 260 (створення не передбачених законами України воєнізованих формувань або участь у їх діяльності);
  • ч. 2 ст. 258 (терористичний акт);
  • ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами);
  • ч. 2 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю).

Наразі ж всі фігуранти справи мають різні ступені причетності до вказаних правопорушень і ознайомлюються із матеріалами розслідування.

Нагадаємо, Семенченку інкримінують створення приватної військової компанії, яка вербувала ветеранів АТО для роботи на Donbass Battalion Corp, що має офіси в США, Польщі, Іраку та Кенії.

За даними слідства, окрім Семенченка організатором "компанії" був і колишній народний депутат Євген Шевченко.

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Семен Семенченко
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