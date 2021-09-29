Розслідування в "справі Семенченка" завершено, - СБУ
Слідчі СБУ завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо дев’яти осіб, серед яких екс-нардеп Семен Семенченко. Справу було порушено за низкою статей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.
Так, за інформацією силового відомства, провадження велося одразу за чотирма статтями ККУ, а саме:
- ч. 2, ч. 3 ст. 260 (створення не передбачених законами України воєнізованих формувань або участь у їх діяльності);
- ч. 2 ст. 258 (терористичний акт);
- ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами);
- ч. 2 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю).
Наразі ж всі фігуранти справи мають різні ступені причетності до вказаних правопорушень і ознайомлюються із матеріалами розслідування.
Нагадаємо, Семенченку інкримінують створення приватної військової компанії, яка вербувала ветеранів АТО для роботи на Donbass Battalion Corp, що має офіси в США, Польщі, Іраку та Кенії.
За даними слідства, окрім Семенченка організатором "компанії" був і колишній народний депутат Євген Шевченко.