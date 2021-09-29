Розслідування в "справі Семенченка" завершено, - СБУ

Слідчі СБУ завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо дев’яти осіб, серед яких екс-нардеп Семен Семенченко. Справу було порушено за низкою статей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Наразі ж всі фігуранти справи мають різні ступені причетності до вказаних правопорушень і ознайомлюються із матеріалами розслідування.

Так, за інформацією силового відомства, провадження велося одразу за чотирма статтями ККУ, а саме:

Нагадаємо, Семенченку інкримінують створення приватної військової компанії, яка вербувала ветеранів АТО для роботи на Donbass Battalion Corp, що має офіси в США, Польщі, Іраку та Кенії.

За даними слідства, окрім Семенченка організатором "компанії" був і колишній народний депутат Євген Шевченко.