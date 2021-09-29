"Це фейк": президент Німеччини спростував інформацію про скасування безвізу для України

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр спростував чутки про те, що Україна та інші країни можуть втратити безвізовий режим з Євросоюзом. Він назвав новину фейком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заява Штайнмайера.

"Я прочитав це повідомлення з таким же подивом, як і ви, коли сьогодні приземлився тут (у Кишеневі, - ред.). Я отримав інформацію в Берліні та Федеральному міністерстві внутрішніх справ і дізнався, що це неправда. Це просто фейкова новина", - заявив президент Німеччини.