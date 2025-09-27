Венгерский дрон в Украине и новый пакет помощи от Дании: новости за 26 сентября

Венгерский дрон нарушил воздушное пространство Украины

Над территорией Закарпатской области утром 26 сентября дважды был зафиксирован пролет венгерского дрона.

"Утром 26 сентября 2025 года радиолокационными средствами Вооруженных Сил Украины в воздушном пространстве Украины над территорией Закарпатской области был дважды зафиксирован пролет на разных высотах воздушного объекта типа дрон", - сообщили в Генштабе ВСУ.

Отмечается, что объект дважды нарушил государственную границу Украины со стороны Венгрии.

Перед этим президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Венгрия с помощью разведывательных дронов могла следить за оборонной промышленностью Украины. Об инциденте с беспилотниками доложил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

В то же время Министерство обороны Венгрии утверждает, что венгерские дроны не нарушали воздушное пространство Украины.

Дания объявила новый пакет военной помощи Украине на более 400 млн евро

Дания выделила Украине новый пакет военной помощи стоимостью 1,6 млрд крон (около 400 млн евро).

В рамках 27-го пакета помощи Дания выделяет средства на закупку вооружения у украинских производителей для дальнейшей передачи Силам обороны Украины.

Также Дания выделит часть средств на "другие формы помощи", но ведомство не уточнило какие именно.

Автоматический учет в ТЦК для украинцев 25-60 лет: какие будут правила

Украинцев в возрасте от 25 до 60 лет будут ставить на учет в ТЦК автоматически. Правительство одобрило новые правила.

Согласно документу, военнообязанных украинских мужчин, которые не состоят на воинском учете, поставят на учет автоматически на основании информации из реестров (в частности через систему "Трембита").

Подробнее читайте в материале РБК-Украина.

Вслед за Данией неизвестные дроны заметили над Германией

После Дании неизвестные дроны заметили на севере Германии - над Шлезвиг-Гольштейном. Из-за этого местная полиция усиливает защиту от беспилотников.

Сообщается, что несколько дронов были замечены в ночь на пятницу, 26 сентября. По словам местного министра внутренних дел Сабине Зюттерлин-Ваак, сейчас расследуется подозрение в шпионаже.

В то же время министр не предоставила информации о количестве и месте обнаружения дронов.

В Кривом Роге застрелили президента местной федерации самбо

В Кривом Роге вечером 26 сентября произошла стрельба. В результате инцидента есть погибший и раненый.

Правоохранители не называют имя погибшего, однако источники РБК-Украина рассказали, что это президент Криворожской федерации самбо Евгений Понырко.

Сообщение о стрельбе в полицию поступило около 20:00. На месте работала следственно-оперативная группа, эксперты, руководство Криворожского районного управления полиции и другие службы. Проводятся следственные действия, чтобы установить личность нападавшего.

Словакия заблокировала 19-й пакет санкций ЕС против России

Словакия во время обсуждений нового, 19-го санкционного пакета против России заблокировала ограничения, которые планирует ввести Европейский Союз.

"Вероятно, зеленого света не будет накануне саммитов в Копенгагене на следующей неделе. Словакия пока блокирует", - сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

ВСУ поразили поражение Афипского НПЗ в Краснодарском крае РФ

В ночь на 26 сентября украинские военные в очередной раз нанесли удар по Афипскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае РФ. Подтверждено попадание и пожар.

Как уточнили в Генштабе, НПЗ атаковали подразделения Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Операция проходила в рамках мероприятий по снижению наступательного потенциала противника и осложнения поставок горючего и боеприпасов в российские воинские части.

Афипский НПЗ преимущественно производит бензины, дизель и авиационный керосин; его годовая мощность переработки составляет около 6,25 млн тонн и он задействован в обеспечении российской армии.

По предварительным данным, по объекту зафиксировано попадание и пожар. Степень и полные детали поражения уточняются.