Вслед за Данией неизвестные дроны заметили над Германией: что известно

После Дании неизвестные дроны заметили на севере Германии - над Шлезвиг-Гольштейном. Из-за этого местная полиция усиливает защиту от беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NDR .

Сообщается, что несколько дронов было замечено над Шлезвиг-Гольштейном в ночь на пятницу, 26 сентября. По словам местного министра внутренних дел Сабине Зюттерлин-Ваак, сейчас расследуется подозрение в шпионаже.

В то же время министр не предоставила информации о количестве и месте обнаружения дронов. Полиция земли в сотрудничестве с другими северогерманскими землями усиливает защиту от дронов.

По словам Зюттерлин-Ваак, все службы находятся в состоянии повышенной готовности, а ситуация с безопасностью не изменилась.

Никлас Дюрбрук, представитель фракции Социал-демократической партии Германии по вопросам внутренней безопасности, обеспокоен этой новостью.

"Северные немецкие земли вместе с федеральным правительством и, при необходимости, в координации с нашими датскими соседями должны быть в состоянии как можно скорее эффективно реагировать на такие события", - заявил он.

Инциденты с дронами над Германией

Отмечается, что в Шлезвиг-Гольштейне уже было несколько инцидентов с дронами. В начале сентября специальные силы полиции заблокировали грузовое судно на Северо-Восточном канале, которое, вероятно, использовалось как база для полетов дронов.

В январе над базой противовоздушной обороны Patriot в Швесинге вблизи Хузума (округ Северная Фрисландия) якобы неоднократно летали дроны.

В Брунсбюттеле (округ Дитмаршен) в августе 2024 года были зафиксированы многочисленные незаконные полеты дронов над критической инфраструктурой.