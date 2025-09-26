ua en ru
Пт, 26 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Словакия заблокировала 19-й пакет санкций ЕС против России, - журналист

Евросоюз, Пятница 26 сентября 2025 15:32
UA EN RU
Словакия заблокировала 19-й пакет санкций ЕС против России, - журналист Иллюстративное фото: Словакия снова блокирует санкции против РФ (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Словакия во время обсуждений нового, 19-го санкционного пакета против России заблокировала ограничения, которые планирует ввести Европейский Союз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

По его словам, послы стран-членов Евросоюза сегодня впервые обсудили пакет санкций. Однако Словакия сразу заявила, что будет блокировать его.

"Вероятно, зеленого света не будет накануне саммитов в Копенгагене на следующей неделе. Словакия пока блокирует", - подытожил Йозвяк.

Отметим, что Европейская комиссия 19 сентября представила на обсуждение стран-членов Евросоюза 19-й пакет санкций против российского режима. Среди прочего там прописали отказ от российского газа до 1 января 2027 года.

Отказ от российских энергоресурсов - главное условие со стороны президента США Дональда Трампа. Только в этом случае он обещает новые санкции США против России.

Понимая, что пророссийские Венгрия и Словакия будут пытаться заблокировать новые санкции, Еврокомиссия предложила одобрять новые санкции против России путем набора большинства голосов стран-участниц ЕС, а не традиционным единогласным одобрением. Пока что такая схема обхода касается только Венгрии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация
Новости
В Воздушных силах появится новый род войск: Сырский поделился подробностями
В Воздушных силах появится новый род войск: Сырский поделился подробностями
Аналитика
"Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"