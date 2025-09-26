Словакия заблокировала 19-й пакет санкций ЕС против России, - журналист

Иллюстративное фото: Словакия снова блокирует санкции против РФ (Getty Images)

Словакия во время обсуждений нового, 19-го санкционного пакета против России заблокировала ограничения, которые планирует ввести Европейский Союз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

По его словам, послы стран-членов Евросоюза сегодня впервые обсудили пакет санкций. Однако Словакия сразу заявила, что будет блокировать его. "Вероятно, зеленого света не будет накануне саммитов в Копенгагене на следующей неделе. Словакия пока блокирует", - подытожил Йозвяк.