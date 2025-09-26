Словакия заблокировала 19-й пакет санкций ЕС против России, - журналист
Словакия во время обсуждений нового, 19-го санкционного пакета против России заблокировала ограничения, которые планирует ввести Европейский Союз.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.
По его словам, послы стран-членов Евросоюза сегодня впервые обсудили пакет санкций. Однако Словакия сразу заявила, что будет блокировать его.
"Вероятно, зеленого света не будет накануне саммитов в Копенгагене на следующей неделе. Словакия пока блокирует", - подытожил Йозвяк.
Отметим, что Европейская комиссия 19 сентября представила на обсуждение стран-членов Евросоюза 19-й пакет санкций против российского режима. Среди прочего там прописали отказ от российского газа до 1 января 2027 года.
Отказ от российских энергоресурсов - главное условие со стороны президента США Дональда Трампа. Только в этом случае он обещает новые санкции США против России.
Понимая, что пророссийские Венгрия и Словакия будут пытаться заблокировать новые санкции, Еврокомиссия предложила одобрять новые санкции против России путем набора большинства голосов стран-участниц ЕС, а не традиционным единогласным одобрением. Пока что такая схема обхода касается только Венгрии.