Генштаб подтвердил поражение Афипского НПЗ в Краснодарском крае РФ

В ночь на 26 сентября украинские военные в очередной раз нанесли удар по Афипскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае РФ. Подтверждено попадание и пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Как уточнили в Генштабе, НПЗ атаковали подразделения Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Операция проходила в рамках мероприятий по снижению наступательного потенциала противника и осложнения поставок горючего и боеприпасов в российские воинские части.

Афипский НПЗ преимущественно производит бензины, дизель и авиационный керосин; его годовая мощность переработки составляет около 6,25 млн тонн и он задействован в обеспечении российской армии.

По предварительным данным, по объекту зафиксировано попадание и пожар. Степень и полные детали поражения уточняются.

В Генштабе отметили, что Силы обороны и в дальнейшем будут принимать меры, направленные на подрыв наступательного потенциала российских захватчиков и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины.