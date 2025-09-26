Дания объявила новый пакет военной помощи Украине на более 400 млн евро
Дания выделила Украине новый пакет военной помощи стоимостью 1,6 млрд крон (около 400 млн евро).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Дании.
В рамках 27-го пакета помощи Дания выделяет средства на закупку вооружения у украинских производителей для дальнейшей передачи Силам обороны Украины.
Также Дания выделит часть средств на "другие формы помощи", но ведомство не уточнило какие именно.
"Потребность Украины в военной поддержке остается огромной, и один из лучших способов, которым мы можем помочь, - это увеличить вклад в украинскую оборонную промышленность. Именно поэтому сегодня мы дополнительно выделяем почти 1,6 миллиарда крон на так называемую "датскую модель", - отметил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.
В 2024 году Украина и Дания ввели новую модель помощи Украине и передачи вооружения. Ее назвали "датской". Страны финансируют закупку вооружения для Сил обороны Украины у украинских производителей.
В целом Дания предусмотрела на "датскую модель" в период 2024 - 2027 годов около 5,9 млрд крон (более 920 млн евро).
В настоящее время приняты обязательства по пожертвованиям на общую сумму около 18,5 млрд крон (2,9 млрд евро) в рамках датской модели с 2024 по 2027 год. Во многом это стало возможным благодаря вкладу союзников, особенно из Европейского Союза.
"Датская модель"
Напомним, в 2024 году партнеры начали закупать оружие для Украины напрямую у отечественных производителей. Первой это сделала Дания, позже к проекту присоединились другие страны, в частности Нидерланды, Швеция, Норвегия, Канада и страны Балтии.
Такая инициатива позволяет одновременно усиливать обороноспособность и поддерживать экономику Украины.
Через "датскую модель" профинансировано производство критически важного вооружения, в частности самоходных артиллерийских установок "Богдана". Такие закупки фокусируются на том, что может быть быстро произведено и применено на фронте - дроны и артиллерия.
В прошлом году по "датской модели" было использовано более 500 млн долларов из общей суммы в 1,5 млрд долларов. Сейчас идет работа по потенциальному расширению возможностей проекта.
В компании "Украинская бронетехника", которая производит бронеавтомобили, дроны, боеприпасы и другую технику, подтвердили РБК-Украина, что "датская модель" на сегодня - это работающий и достаточно эффективный механизм помощи. Она реализуется в двух форматах, в зависимости от источника финансирования.
Первый формат предусматривает, что средства на закупку оружия собираются партнерами - Данией, Норвегией и другими странами. Второй формат - закупки оружия осуществляются за доходы от замороженных российских активов.
Помощь Украине от Дании
Напомним, ранее мы сообщали, что Дания в 2025-2028 годах выделит 375 млн долларов на восстановление Украины по программе Ukraine Transition Program.
В мае правительство Дании объявило о новом пакете военной помощи Украине на сумму более 4 млрд датских крон (536 млн евро).
В апреле также правительство Дании объявило о новом оборонном пакете для Украины объемом 6,7 млрд датских крон (около 995 млн долларов). Средства будут распределены в течение 2025-2027 годов. В пакет вошли системы противовоздушной обороны, артиллерийские средства и финансовая поддержка Воздушных сил ВСУ.
Также в марте Минобороны Дании заявило о намерениях инвестировать около 40 млн евро в специальный инновационный фонд. Его целью является усиление технологических возможностей украинской армии в условиях современной войны.