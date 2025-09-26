ua en ru
Автоматический учет в ТЦК для украинцев 25-60 лет: какие будут правила

Киев, Пятница 26 сентября 2025 19:05
UA EN RU
Автоматический учет в ТЦК для украинцев 25-60 лет: какие будут правила Фото: в Украине военнообязанных мужчин автоматически поставят на учет (иллюстративное фото Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинцев в возрасте от 25 до 60 лет будут ставить на учет в ТЦК автоматически. Правительство одобрило новые правила.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление № 1203 Кабинета министров Украины.

Согласно документу, военнообязанных украинских мужчин, которые не находятся на воинском учете, поставят на учет автоматически на основании информации из реестров (в том числе через систему "Трембіта").

В частности, будут использованы данные из:

  • Единого государственного демографического реестра
  • ведомственной информационной системы ГМС
  • других информационных систем, реестров и баз (банков) данных
  • Единого государственного реестра "Оберег"

Взятие на учет происходит по месту зарегистрированного проживания. Если у мужчины нет зарегистрированного или декларированного места проживания, его учет проводится через ТЦК, которые определены Генеральным штабом ВСУ.

В то же время постановление предусматривает, что юноши, которые должны впервые становиться на воинский учет в период с 1 января по 31 июля того года, когда им исполняется 17 лет, могут сделать это через электронный кабинет с использованием электронного подписи либо лично в ТЦК и СП.

Не ставят на учет только тех, кто отбывает наказание или находится под принудительными мерами медицинского характера.

Для тех, кто не успел встать на учет в установленный срок - учет осуществляется только при личной явке в ТЦК.

Автоматический учет в ТЦК

Напомним, вчера, 25 сентября, Кабмин принял постановление об автоматической постановке на учет украинцев в возрасте от 25 до 60 лет.

Также предусматривается, что украинцев, которые достигли предельного возраста пребывания в запасе, будут автоматически снимать с учета.

Это важное изменение, поскольку сейчас для постановки на учет необходимо посетить ТЦК.

