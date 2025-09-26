Дроны Венгрии нарушили воздушное пространство Украины: Зеленский назвал возможную цель

Венгрия могла запустить над Украиной свои разведывательные дроны. Вероятно, они следили за украинской оборонной промышленностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram .

По словам президента, он провел военное совещание с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, начальником Генштаба Андреем Гнатовым, министром обороны Денисом Шмыгалем и заместителем руководителя ОП Павлом Палисой.

Инцидент с дронами Венгрии

В частности, Сырский доложил о "недавних инцидентах" с дронами на украинско-венгерской границе.

"Украинские военные зафиксировали заходы в наше воздушное пространство дронов-разведчиков, и это, вероятно, венгерские дроны. Предварительно они могли вести разведку по промышленному потенциалу в украинских приграничных районах", - рассказал президент.

Он поручил проверить все данные и срочно доложить о каждом зафиксированном факте.

Контрнаступление под Добропольем

Также Зеленский рассказал, что в ходе совещания обсуждалась ситуация на фронте. Ключевое внимание уделили Добропольской операции. По состоянию на сегодня украинские воины освободили 168,8 квадратных километра территории. При этом еще 187,7 квадратных километра были зачищены от российских диверсантов.

Общие потери россиян только в рамках операции составляют почти 3 тысячи солдат, большинство из них убиты. Также продолжается пополнение обменного фонда.

Отдельные доклады были о ситуации в Купянске и районе, а также украинских действиях в Харьковской и Донецкой областях.

Уничтожение Су-34

Сырский доложил президенту об уничтожении российского бомбардировщика Су-34 в Запорожской области, который враг использовал для ударов по Запорожью и другим городам и селам.

Глава государства заверил, что Украина будет и дальше уничтожать военную авиацию РФ в ответ на удары по мирным городам.

Также идет работа над дополнительным усилением защиты украинского неба, отметил Зеленский.