Венгрия открестилась от залета своих дронов в Украину

Министерство обороны Венгрии утверждает, что венгерские дроны не нарушали воздушное пространство Украины, о чем сегодня заявил президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telex .

В Минобороны Венгрии подчеркнули, что "заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что на территории Украины был венгерский военный дрон, не соответствует действительности".

"Венгерская армия не осуществляла и не получала приказов о якобы полете дрона на венгерско-украинской границе, о котором сообщали СМИ. Мы также не получали информации о таком случае от украинской стороны, хотя мы находимся с ними в постоянном контакте", - заявили в ведомстве.

Там также напомнили, что в стране до середины октября продолжаются военные учения Adaptive Hussars 2025 в рамках НАТО.

"Об учениях постоянно информируются не только наши союзники по НАТО, но и украинская сторона", - добавили в венгерском Минобороны.