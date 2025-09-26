ua en ru
Пт, 26 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Венгрия открестилась от залета своих дронов в Украину

Венгрия, Пятница 26 сентября 2025 21:20
UA EN RU
Венгрия открестилась от залета своих дронов в Украину Фото: министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Министерство обороны Венгрии утверждает, что венгерские дроны не нарушали воздушное пространство Украины, о чем сегодня заявил президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telex.

В Минобороны Венгрии подчеркнули, что "заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что на территории Украины был венгерский военный дрон, не соответствует действительности".

"Венгерская армия не осуществляла и не получала приказов о якобы полете дрона на венгерско-украинской границе, о котором сообщали СМИ. Мы также не получали информации о таком случае от украинской стороны, хотя мы находимся с ними в постоянном контакте", - заявили в ведомстве.

Там также напомнили, что в стране до середины октября продолжаются военные учения Adaptive Hussars 2025 в рамках НАТО.

"Об учениях постоянно информируются не только наши союзники по НАТО, но и украинская сторона", - добавили в венгерском Минобороны.

Венгерские дроны залетели в Украину

Напомним, сегодня,26 сентября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Венгрия с помощью разведывательных дронов могла следить за оборонной промышленностью Украины. Об инциденте с беспилотниками доложил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Украинские военные зафиксировали заходы в наше воздушное пространство дронов-разведчиков, и это, вероятно, венгерские дроны. Предварительно они могли вести разведку относительно промышленного потенциала в украинских приграничных районах", - рассказал Зеленский.

Президент дал задание проверить все данные и немедленно доложить о зафиксированных фактах.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто дерзко ответил Зеленскому на венгерские дроны над Украиной. По его словам, президент "видит призраков".

"Президент Владимир Зеленский начинает сходить с ума от антивенгерских настроений. Теперь он даже видит призраков", - заявил Сийярто.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в свою очередь отметил, что Сийярто надо воздержаться от резких комментариев в адрес Зеленского после венгерских дронов над Украиной.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Украина Венгрия Дрони
Новости
В Воздушных силах появится новый род войск: Сырский поделился подробностями
В Воздушных силах появится новый род войск: Сырский поделился подробностями
Аналитика
"Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"