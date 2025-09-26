Венгрия открестилась от залета своих дронов в Украину
Министерство обороны Венгрии утверждает, что венгерские дроны не нарушали воздушное пространство Украины, о чем сегодня заявил президент Владимир Зеленский.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telex.
В Минобороны Венгрии подчеркнули, что "заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что на территории Украины был венгерский военный дрон, не соответствует действительности".
"Венгерская армия не осуществляла и не получала приказов о якобы полете дрона на венгерско-украинской границе, о котором сообщали СМИ. Мы также не получали информации о таком случае от украинской стороны, хотя мы находимся с ними в постоянном контакте", - заявили в ведомстве.
Там также напомнили, что в стране до середины октября продолжаются военные учения Adaptive Hussars 2025 в рамках НАТО.
"Об учениях постоянно информируются не только наши союзники по НАТО, но и украинская сторона", - добавили в венгерском Минобороны.
Венгерские дроны залетели в Украину
Напомним, сегодня,26 сентября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Венгрия с помощью разведывательных дронов могла следить за оборонной промышленностью Украины. Об инциденте с беспилотниками доложил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
"Украинские военные зафиксировали заходы в наше воздушное пространство дронов-разведчиков, и это, вероятно, венгерские дроны. Предварительно они могли вести разведку относительно промышленного потенциала в украинских приграничных районах", - рассказал Зеленский.
Президент дал задание проверить все данные и немедленно доложить о зафиксированных фактах.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто дерзко ответил Зеленскому на венгерские дроны над Украиной. По его словам, президент "видит призраков".
"Президент Владимир Зеленский начинает сходить с ума от антивенгерских настроений. Теперь он даже видит призраков", - заявил Сийярто.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в свою очередь отметил, что Сийярто надо воздержаться от резких комментариев в адрес Зеленского после венгерских дронов над Украиной.