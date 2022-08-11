Конференція в Копенгагені зібрала 1,5 млрд євро на військову допомогу Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міноборони Данії.

"1,5 млрд євро оголошено сьогодні на конференції. 26 країн погодилися підтримати продовження військової допомоги Україні. Їх боротьба - наша боротьба", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков заявляв, що Україна чекала від учасників цієї конференції гарантій того, що західні союзники продовжать підтримку у війні проти Росії.

А президент Володимир Зеленський зазначив, що необхідна єдність у відбитті військової агресії РФ.

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