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Засуха, пожежі та штрафи. Франція потерпає від аномальної спеки: що відомо

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Франція, Четвер 11 серпня 2022 21:03
Засуха, пожежі та штрафи. Франція потерпає від аномальної спеки: що відомо Ілюстративне фото: Франція страждає від аномальної спеки та посухи (freepik.com)
Автор: Іван Носальський

У Франції цього літа зафіксували аномальну спеку. У країні почалися масштабні пожежі, які намагаються погасити тисячі рятувальників.

Що відомо про цю подію на даний момент - в матеріалі РБК-Україна нижче.

Найспекотніше літо

У 2022 році у Франції влітку було зафіксовано понад 60 абсолютних температурних рекордів. Країну накрила аномальна спека. Вона почалася ще в червні і досягла свого умовного піку в липні, тоді середня температура по всій країні склала 37.7°C і побила рекорд 2003 року.

У населених пунктах біля узбережжя Атлантичного океану стовпчики термометрів досягали 42.6 °C, і саме в цьому регіоні було зафіксовано 64 абсолютних рекорди тепла.

Масштабні пожежі

У серпні на тлі аномальної спеки знову спалахнули сильні пожежі по всій країні. Через природне лихо в декількох регіонах оголосили евакуацію людей.

Зокрема, масштабні пожежі почалися в департаменті Жиронда, який знаходиться на узбережжі Атлантичного океану. Там були евакуйовані близько 8 тисяч осіб.

"На території країни одночасно палахкотять вісім масштабних пожеж. Все свідчить про те, що в найближчі тижні у нас буде багато складнощів", - заявив 10 серпня міністр внутрішніх справ Жерар Дарманен.

Президент Франції Еммануель Макрон розповів, що по всій території країни пожежі намагаються загасити 10 тисяч рятувальників. До гасіння можуть також допустити пожежників-волонтерів, звільнивши їх від основної роботи.

Як повідомляють французькі ЗМІ, в країні з початку 2022 року до середини серпня згоріло понад 57 600 гектарів землі. Цей показник вже вважається найбільшим за останні 15 років.

У 19 департаментах на півдні і заході Франції був оголошений жовтий і помаранчевий рівень небезпеки.

Посуха

На тлі спеки у Франції пересохла найдовша річка - Луара. Вона настільки сильно обміліла, що на деяких ділянках берегова лінія змістилася на 10 метрів. Човни і катери сіли на мілину.

При цьому ще одна річка - Гаронна - обміліла так, що рибалити можна стоячи прямо посередині русла, скасовані круїзи, так як рівень води занадто низький. Вода відступила на 50-70 метрів, в деяких місцях навіть до 100. Рівень води в Гаронні знизився настільки, що видно дно.

Нові штрафи

У Франції влада вирішила заборонити маганізам тримати двері відкритими з включеним кондиціонером, оскільки споживання електрики через це виростає на 20%. Порушникам загрожують штрафи.

Постанова набула чинності три тижні тому, і сьогодні вже стало відомо про перший випадок, коли магазини на вулиці Ріволі в 4-му окрузі Парижа були оштрафовані за відповідні порушення, розмір штафу - 150 євро.

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