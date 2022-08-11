ua ru
Чт, 11 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Харкові вранці пролунали вибухи: окупанти влучили у двір житлового будинку

Новость на русском →
Харків, Четвер 11 серпня 2022 04:33
У Харкові вранці пролунали вибухи: окупанти влучили у двір житлового будинку Фото: у Харкові лунають вибухи, спрацювала сирена повітряної тривоги (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

У Харкові прогриміли вибухи після оголошення повітряної тривоги в місті та області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Жителів просять залишатися в укриттях.

Оновлено 05:07

Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, всього було чотири прильоти.

Вже є інформація про влучення у двір житлового будинку в центрі Харкова в Київському районі. Про постраждалих наразі не повідомляється.

Нагадаємо, вночі 9 серпня росіяни обстріляли два райони Харкова. Унаслідок атак була пошкоджена електроопора і трамвайні рейки.

Раніше харківські правоохоронці назвали кількість загиблих цивільних від обстрілів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків
NEWS
Зеленський розповів, від чого залежать терміни закінчення війни в Україні
Зеленський розповів, від чого залежать терміни закінчення війни в Україні
DAILY
Генерал Дмитро Марченко: Ми відвоюємо Крим, так само як Херсон, Луганськ і Донецьк
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Генерал Дмитро Марченко: Ми відвоюємо Крим, так само як Херсон, Луганськ і Донецьк