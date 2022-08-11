У Білорусі на військовому аеродромі чутно звуки вибухів і видно спалахи, - ЗМІ

У Білорусі в ніч на 11 серпня чутно звуки вибухів і видно спалахи на аеродромі "Зябровка". Військовий об'єкт розташований у Гомельській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Беларускі Гаюн".

"Надходить інформація, що в районі аеродрому "Зябровка" чути вибухи та видно спалахи. Дані підверджують відразу кілька джерел", - пишуть ЗМІ Відтак, починаючи з 00:30 години 11 серпня, на військовому об'єкті було не менше 8 спалахів. До слова, у липні в Генштабі ЗСУ заявляли, що Білорусь віддала аеродром "Зябровка" під контроль Росії.