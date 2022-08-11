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У Білорусі на військовому аеродромі чутно звуки вибухів і видно спалахи, - ЗМІ

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Білорусь, Четвер 11 серпня 2022 01:13
У Білорусі на військовому аеродромі чутно звуки вибухів і видно спалахи, - ЗМІ Фото: Аеродром "Зябровка" у Білорусі (Скриншот із відео)
Автор: Олег Васьків

У Білорусі в ніч на 11 серпня чутно звуки вибухів і видно спалахи на аеродромі "Зябровка". Військовий об'єкт розташований у Гомельській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Беларускі Гаюн".

"Надходить інформація, що в районі аеродрому "Зябровка" чути вибухи та видно спалахи. Дані підверджують відразу кілька джерел", - пишуть ЗМІ

Відтак, починаючи з 00:30 години 11 серпня, на військовому об'єкті було не менше 8 спалахів.

До слова, у липні в Генштабі ЗСУ заявляли, що Білорусь віддала аеродром "Зябровка" під контроль Росії.

Нагадаємо, 9 серпня, в окупованому Криму поблизу Новофедорівки пролунали потужні вибухи на російській авіабазі.

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