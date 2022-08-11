Вибухи на аеродромі в Білорусі: стали відомі нові подробиці та можливі наслідки
У результаті вибухів на військовому аеродромі "Зябровка" у Білорусі була пошкоджена техніка. Зокрема, російський радіолокатор підсвічування та наведення для ЗРК.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн"
За попередніми даними, внаслідок подій вночі був знищений танк Т-72 та боєкомплект - близько 10 снарядів. Підтвердженням цього є те, що сьогодні поблизу аеродрому "Зябровка" помітили МАЗ білоруських військових з написом "розмінування".
Також моніторингова група зазначає, що, ймовірно, вночі на аеродромі також був знищений російський радіолокатор підсвічування та наведення 92Н6Е. Він допомагає зенітно-ракетним комплексам виявляти цілі та знищувати їх.
"Якщо інформація є достовірною, то як мінімум частина з дивізіону зенітно-ракетних комплексів С-400 "Тріумф", які знаходяться на аеродромі, тепер є недієздатними", - йдеться у повідомленні.
Крім того, за неперевіреною інформацією, також є постраждалі внаслідок вибухів.
Фото: на аеродромі "Зябровка" були знищені танк, боєприпаси та РПН (t.me/Hajun_BY)
Нагадаємо, в ніч на 11 серпня на аеродромі "Зябровка" у Білорусі пролунали вибухи.
Пізніше в Міноборони Білорусі заявили, що на аеродромі після проведеної заміни двигуна сталося його загоряння.
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