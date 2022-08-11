ua ru
Чт, 11 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Вибухи на аеродромі в Білорусі: стали відомі нові подробиці та можливі наслідки

Новость на русском →
Зябрівка, Четвер 11 серпня 2022 18:28
Вибухи на аеродромі в Білорусі: стали відомі нові подробиці та можливі наслідки Фото: у Білорусі на аеродромі були знищені танк, боєприпаси та РПН (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У результаті вибухів на військовому аеродромі "Зябровка" у Білорусі була пошкоджена техніка. Зокрема, російський радіолокатор підсвічування та наведення для ЗРК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн"

За попередніми даними, внаслідок подій вночі був знищений танк Т-72 та боєкомплект - близько 10 снарядів. Підтвердженням цього є те, що сьогодні поблизу аеродрому "Зябровка" помітили МАЗ білоруських військових з написом "розмінування".

Також моніторингова група зазначає, що, ймовірно, вночі на аеродромі також був знищений російський радіолокатор підсвічування та наведення 92Н6Е. Він допомагає зенітно-ракетним комплексам виявляти цілі та знищувати їх.

"Якщо інформація є достовірною, то як мінімум частина з дивізіону зенітно-ракетних комплексів С-400 "Тріумф", які знаходяться на аеродромі, тепер є недієздатними", - йдеться у повідомленні.

Крім того, за неперевіреною інформацією, також є постраждалі внаслідок вибухів.

Вибухи на аеродромі в Білорусі: стали відомі нові подробиці та можливі наслідки

Фото: на аеродромі "Зябровка" були знищені танк, боєприпаси та РПН (t.me/Hajun_BY)

Нагадаємо, в ніч на 11 серпня на аеродромі "Зябровка" у Білорусі пролунали вибухи.

Пізніше в Міноборони Білорусі заявили, що на аеродромі після проведеної заміни двигуна сталося його загоряння.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь Вибух
NEWS
McDonald’s відновлює роботу в Україні
McDonald’s відновлює роботу в Україні
DAILY
Чому суди відпускають колаборантів під заставу і що з цим робити
Юлія Акімовакоресподент Чому суди відпускають колаборантів під заставу і що з цим робити