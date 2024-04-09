Удар по Запорожью и Сумах, а также помощь Украине от Дании: новости за 8 апреля

Война России против Украины: последние новости

Обстрел Сум

Российская армия вчера, 8 апреля, нанесла авиационный удар по центру Белополье и городу Сумы.

По данным областной прокуратуры, около 15:15 россияне нанесли авиаудар по объекту гражданской инфраструктуры в городе Сумы. В результате этого трое гражданских получили ранения.

Удар по Запорожью

В результате вчерашнего удара армии РФ по предприятию в Запорожье погибли три человека. Начато досудебное расследование.

Около 12:30 военнослужащие Вооруженных сил РФ нанесли ракетный удар по инфраструктуре Запорожья. Ракета попала в одно из местных предприятий.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Председатель Запорожской ОГА Иван Федоров сообщил о восьми пострадавших.

Дания выделила почти 6 млн евро на восстановление энергоинфраструктуры Украины

Правительство Дании приняло решение выделить 40 млн датских крон (приблизительно 5,8 млн евро) для украинской энергетической системы. В частности, из-за недавних жестоких российских атак на инфраструктуру Украины.

"В последние недели Россия решила усилить целенаправленные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, и мы стали свидетелями масштабных разрушений. С датской стороны мы выделяем 40 млн датских крон на необходимые восстановительные работы, чтобы Украина могла поддерживать энергоснабжение", - заявил министр по вопросам сотрудничества в целях развития и глобальной климатической политики Дан Йоргенсен.

МИД отмечает, что выделив 40 миллионов датских крон, Дания помогает обеспечить надежное электроснабжение, а следовательно, доступ населения к воде и теплу в течение предстоящей зимы. Деньги выделены из гражданских фондов правительственного фонда Украины.

Ранее Дания также предоставила чрезвычайный пакет, чтобы помочь Украине подготовиться к энергоснабжению в предстоящие зимы.

Пакет был подготовлен Датским энергетическим агентством в тесном сотрудничестве с украинскими партнерами и будет способствовать выбору энергетических технологий и привлечению инвестиций, а также может стать основой для донорской помощи в предстоящие зимы.

В Сенате США ожидают, что Конгресс примет помощь Украине через несколько следующих недель

Конгресс Соединенных Штатов Америки может одобрить новое финансирование для помощи Украине в течение нескольких следующих недель.

Сенатор-республиканец Джони Эрнст напомнила, что в феврале была среди тех сенаторов, которые поддержали законопроект с новым финансированием помощи Украине на 60 млрд долларов. Она ожидает, что документ вынесут на голосование в Палате представителей, но с правками.

"Как только Палата примет эти изменения, законопроект снова вернется в Сенат. Я ожидаю, что это произойдет в течение нескольких следующих недель, и мы будем очень упорно работать, чтобы обеспечить прохождение пакета помощи", - добавила сенатор.

По словам Эрнст, предложение спикера Палаты представителей США Майка Джонсона о помощи Украине в кредит может сработать.

Сенатор заверила, что большинство конгрессменов поддерживают Украину, но есть разногласия относительно уровня расходов.

"Мы знаем, что для Украины очень важно иметь необходимые боеприпасы, чтобы быть уверенным в способности дать отпор российским захватчикам. Все это очень критично, и я очень надеюсь, что выделим помощь в ближайшее время", - отметила она.

ЕС согласовал продление свободной торговли для Украины с возможностью ограничений

Ключевые институты Европейского союза согласовали продление беспошлинной торговли с Украиной еще на год. Решение подразумевает опцию ограничений.

По словам корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка, продолжение свободной торговли с Украиной до июня 2025 года поддержали Совет ЕС, Еврокомиссия и Европарламент.

Такое решение также предусматривает защитный механизм, в рамках которого квоты и пошлины могут ввести обратно для особо чувствительной сельскохозяйственной продукции, а именно мяса птицы, яиц, сахара, овса, кукурузы, круп и меда.

Запуск защитного механизма будет зависеть от объемов импорта, которые наблюдались в период с середины 2021 года до конца 2023 года.

Пожар на ракетном корабле "Серпухов": в ГУР раскрыли детали повреждений

Российский ракетный корабль "Серпухов" получил повреждения во время пожара. На восстановление боеспособности уйдет много времени.

Как напомнили в ГУР, ракетный корабль "Серпухов" позавчера, 7 апреля, был выведен из строя в результате пожара.

В разведке уточнили, что огонь полностью уничтожил средства связи и автоматизации корабля.

"Восстановление боеспособности "Серпухова" потребует длительного времени", - отметили в ГУР.

Павлюк резко ответил на уклонение от ТЦК: военные - не просители, не агитаторы

В Сухопутных войсках ВСУ назвали недопустимыми случаи с травлей работников ТЦК. Поскольку там работают бывшие воины, исполнившие свой конституционный долг.

Генерал подчеркнул, что Вооруженные Силы Украины - единственная сила, способная остановить и уничтожить врага.

"Как общество допустило, чтобы военных начали бояться, позволяли себе их оскорблять? Сегодня большинство работников ТЦК - это вчерашние воины, которыми все восхищались и гордились. Что произошло? Почему сегодня от них прячутся, почему позволяют себе их презирать, устраивают травлю и даже драки? Это недопустимо. Военнослужащие, ветераны - не просители, не агитаторы. Это люди, которые выполнили свой конституционный долг. Мы не имеем права допустить, чтобы они чувствовали себя виноватыми, ненужными или опасными перед теми, кому они буквально спасли жизнь", - пишет Павлюк.

В то же время он признает, что "система ТЦК не идеальна", отметив, что в командовании это осознают и работают над ее совершенствованием.

"На все случаи превышения полномочий Командование Сухопутных войск, правоохранительные органы оперативно реагируют. Мы не будем мириться с нарушением прав гражданских лиц, но и нарушать права военных не позволим. Все граждане Украины должны держать голову холодной и осознать одну простую истину: армия и народ неделимы. Особенно во время битвы за существование государства.

Греция может передать Украине истребители F-16, - СМИ

Правительство Греции может передать Украине до 32 единиц истребителей F-16.

По данным издания, греческое правительство планирует продать 108 истребителей, подлежащих выводу из эксплуатации (32 единицы F-16C/-D Block 30, 24 единицы Mirage 2000-5 Mk. 2 и 33 единицы F-4E PI2000).

"Действительно, в июле 2022 года было запрошено положительное заключение соответствующего парламентского комитета на продажу истребителей и сопутствующего и периферийного оборудования (запасные части, тренажеры, приборы и материалы), стоимость которых оценивалась в 117 млн евро. Продажа так и не состоялась, а состояние истребителей, находящихся на открытом хранении, постоянно ухудшается", - говорится в материале.

При этом отмечается, что стоимость 108 истребителей может составлять примерно от 2 до 2,5 млрд евро.

"Совсем другое дело - 32 F-16C/-D Block 30, передача которых Украине практически не вызывает сомнений. Напомним, что за время службы истребители этого типа прошли две модернизации конструкции и сейчас в среднем израсходовали около 60 % предельного срока службы", - говорится в материале.

Зеленский планирует посетить ЮАР, в СМИ узнали возможные сроки

Президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить Южно-Африканскую Республику (ЮАР) с официальным визитом.

Как пишет Business Day, президент планирует посетить ЮАР с официальным визитом в ближайшие несколько месяцев.

По словам министра международных отношений и сотрудничества Наледи Пандор, президент выразил намерение посетить ЮАР в этом году для: