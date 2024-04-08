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В Воздушных силах оценили ракетный потенциал РФ: как захватчики используют новые запасы

Украина, Понедельник 08 апреля 2024 11:09
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В Воздушных силах оценили ракетный потенциал РФ: как захватчики используют новые запасы Фото: спикер Воздушных сил Украины Илья Евлаш (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

У россиян осталось достаточно много ракет. Оккупанты используют их для различных целей, таких как боевые условия и проверка боеспособности украинского ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Воздушных сил ВСУ Илью Евлаша в эфире телемарафона.

"Ракет у россиян осталось достаточно много. По данным ГУР, их осталось почти 1000. И враг постоянно использует новые и новые ракеты. То есть запас уже у них достаточно существенно исчерпан", - сообщил он.

Как отметил Евлаш, эти данные исходят из анализа тех ракет, которые недавно использовал враг, в частности гиперзвуковые ракеты "Циркон".

"Да, наш Киевский экспертно-исследовательский центр установил, что ракета была достаточно новой. То есть была произведена уже во время полномасштабного вторжения", - отметил спикер Воздушных сил.

Он отметил, что россияне накапливают запас в течение определенного времени и затем используют его.

"То есть мы видим, что времени у них немного. Они только сделали ракету и сразу запускают ее в бой", - отметил он.

В частности, оккупанты используют и испытывают ракеты в боевых условиях.

"Как мы видим, испытывают нашу ПВО, свои ракеты, в том числе другие – северокорейские применялись по нашей территории. Поэтому одна из функций таких ударов в том числе разведывательная", - подытожил Евлаш.

Ракеты РФ в войне против Украины

Следует заметить, что по информации Сил обороны юга, российские войска не вывели 7 апреля ракетоносители в Черное море. Пока они заведены в пункты базирования.

В своих ракетных атаках враг все чаще стал применять новые виды гиперзвуковых ракет "Циркон".

Напомним, в понедельник, 25 марта, утром российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву. Взрывы в столице раздались почти сразу после того, как была объявлена воздушная тревога.

Позднее издание Defense Express написало о том, что были обнаружены обломки противокорабельной гиперзвуковой ракеты "Циркон". В общем, враг применил две такие ракеты.

Как отметил эксперт по авиации и ракетным вооружениям Валерий Романенко, у украинских защитников пока нет вооружения, которое могло бы достать до пусковых установок "Бастион". С их помощью РФ запускает гиперзвуковые ракеты Оникс и Циркон.

Детальнее о российских ракетах типа "Оникс" и "Циркон" - читайте в материале РБК-Украина.

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