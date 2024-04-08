В Сенате США ожидают, что Конгресс примет помощь Украине за несколько следующих недель
Конгресс Соединенных Штатов Америки может одобрить новое финансирование для помощи Украине в течение нескольких следующих недель.
Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью "Радио Свобода" заявила сенатор-республиканец Джони Эрнст.
Она напомнила, что в феврале была среди тех сенаторов, которые поддержали законопроект с новым финансированием помощи Украине на 60 млрд долларов. Она ожидает, что документ вынесут на голосование в Палате представителей, но с правками.
"Как только Палата примет эти изменения, законопроект снова вернется в Сенат. Я ожидаю, что это произойдет в течение нескольких следующих недель, и мы будем очень упорно работать, чтобы обеспечить прохождение пакета помощи", - добавила сенатор.
По словам Эрнст, предложение спикера Палаты представителей США Майка Джонсона о помощи Украине в кредит может сработать.
Сенатор заверила, что большинство конгрессменов поддерживают Украину, но есть разногласия по вопросу уровня расходов.
"Мы знаем, что для Украины очень важно иметь необходимые боеприпасы, чтобы быть уверенным в способности дать отпор российским захватчикам. Все это очень-очень критично, и я очень надеюсь, что выделим помощь в ближайшее время", - отметила она.
Помощь Украине от США
Напомним, США уже несколько месяцев практически не предоставляют Украине военную помощь. Причиной является то, что Конгресс не принял законопроект с соответствующим финансированием.
В феврале Сенат одобрил документ, которым предлагается выделить около 60 млрд долларов на помощь нашей стране. Но он "застрял" в Палате представителей.
Спикер Палаты Майк Джонсон отказывается выносить инициативу на голосование. Он предлагает изменить некоторые нормы законопроекта, в частности это касается помощи в кредит.
Недавно Politico писало о том, что Администрация президента США Джо Байдена ведет переговоры с Джонсоном насчет продвижения законопроекта с деньгами для Украины.
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