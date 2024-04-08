Ракетный удар по Запорожью: в результате обстрела погибли три человека

В результате сегодняшнего удара армии РФ по предприятию в Запорожье погибли три человека. Начато досудебное расследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора и главу Запорожской ОВА Ивана Федорова .

"Предварительно, повреждены 14 зданий, в том числе 7 многоэтажек, учреждение здравоохранения и учреждение культуры", - написал он.

Федоров сообщил, что уже известно о восьми пострадавших.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

"В результате обстрела погибли трое гражданских лиц, также есть раненые. Информация о пострадавших уточняется", - сообщили правоохранители.

Около 12:30 военнослужащие Вооруженных сил РФ нанесли ракетный удар по инфраструктуре Запорожья. Ракета попала в одно из местных предприятий.

Обстрелы Запорожья

Сегодня глава Запорожской ОВА Иван Федоров уже сообщал о последствиях удара РФ по областному центру. По его словам, пострадали шесть человек.

Также на днях оккупанты били по Запорожью, в результате атаки погибли четыре человека.

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