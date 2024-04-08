Агентов РФ из Славянска и Краматорска отправили в тюрьму за поиск позиций HIMARS
Россия завербовала двух людей из Славянска и Краматорска Донецкой области для передачи информации об украинской армии. За это суд отправил информаторов в тюрьму.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Где РФ нашла информаторов
Обоих жителей Донецкой области оккупанты дистанционно привлекли к сотрудничеству после начала полномасштабного вторжения РФ.
В поле зрения агрессора они попали из-за своих антиукраинских комментариев в российских Telegram-каналах.
Для выполнения вражеских указаний злоумышленники обходили местность, где скрыто фотографировали объекты Сил обороны и следили за их перемещением.
Кроме того, информатор из Славянска обустроила в собственной квартире "наблюдательный пункт", чтобы отслеживать направления движения украинских войск.
Предатели искали позиции HIMARS
Безработные житель Краматорска и жительница Славянска разведывали для оккупантов места дислокации боевых подразделений ВСУ вблизи райцентров.
Прежде всего информаторы пытались выявить и передать агрессору геолокации огневых позиций украинской артиллерии, в частности реактивных артсистем HIMARS.
По координатам информаторов агрессор планировал осуществить прицельные ракетно-пушечные удары по личному составу, вооружению и боеприпасам ВСУ. Для коммуникации с оккупантами использовали анонимные чаты в популярном мессенджере.
Их отправили в тюрьму
Информаторов своевременно разоблачили и задержали в результате контрдиверсионных мероприятий осенью 2022 и 2023 годов.
Суд признал обоих злоумышленников виновными по факту "несанкционированного распространения информации о движении, перемещении или размещении ВСУ, совершенного в условиях военного положения".
Учитывая сотрудничество со следствием, суд назначил задержанному мужчине 11 лет тюрьмы, а женщине - 8 лет лишения свободы.
СБУ ищет предателей
Сегодня стало известно, что сотрудники Службы безопасности Украины задержали "экс-регионала", который приводил авиабомбы России на Сумскую область.
Также РБК-Украина писала о том, что правоохранители в Херсоне задержали сеть вражеских информаторов. Они готовили ракетные удары по подразделениям сил обороны.
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