Агентов РФ из Славянска и Краматорска отправили в тюрьму за поиск позиций HIMARS

Россия завербовала двух людей из Славянска и Краматорска Донецкой области для передачи информации об украинской армии. За это суд отправил информаторов в тюрьму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины .

Где РФ нашла информаторов

Обоих жителей Донецкой области оккупанты дистанционно привлекли к сотрудничеству после начала полномасштабного вторжения РФ.

В поле зрения агрессора они попали из-за своих антиукраинских комментариев в российских Telegram-каналах.

Для выполнения вражеских указаний злоумышленники обходили местность, где скрыто фотографировали объекты Сил обороны и следили за их перемещением.

Кроме того, информатор из Славянска обустроила в собственной квартире "наблюдательный пункт", чтобы отслеживать направления движения украинских войск.

Предатели искали позиции HIMARS

Безработные житель Краматорска и жительница Славянска разведывали для оккупантов места дислокации боевых подразделений ВСУ вблизи райцентров.

Прежде всего информаторы пытались выявить и передать агрессору геолокации огневых позиций украинской артиллерии, в частности реактивных артсистем HIMARS.

По координатам информаторов агрессор планировал осуществить прицельные ракетно-пушечные удары по личному составу, вооружению и боеприпасам ВСУ. Для коммуникации с оккупантами использовали анонимные чаты в популярном мессенджере.

Их отправили в тюрьму

Информаторов своевременно разоблачили и задержали в результате контрдиверсионных мероприятий осенью 2022 и 2023 годов.

Суд признал обоих злоумышленников виновными по факту "несанкционированного распространения информации о движении, перемещении или размещении ВСУ, совершенного в условиях военного положения".

Учитывая сотрудничество со следствием, суд назначил задержанному мужчине 11 лет тюрьмы, а женщине - 8 лет лишения свободы.