Удар по Украине новой ракетой РФ и ордер МУС на арест Нетаньяху: новости за 21 ноября

Россия ударила по Украине баллистической ракетой "Орешник", - Путин

Российская Федерация ударила по территории Украины баллистической ракетой "Орешник". Враг провел ее испытание, заявил российский диктатор Владимир Путин.

По его словам, это якобы был ответ на разрешение западных партнеров Украины наносить удары по территории Российской Федерации.

МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и Галланта

Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галланта.

Суд подозревает, что чиновники виновны в "преступлениях против человечности и военных преступлениях, предположительно совершенных с октября 2023 по май 2024 года".

Сколько Россия производит и накопила ракет: данные за ноябрь

Россия начала новую кампанию ударов по украинской энергетике. Страна-агрессор с помощью наращивания производства и паузы в обстрелах имеет в арсенале более полутора тысяч ракет.

Как свидетельствуют данные, полученные РБК-Украина от информированных источников, Россия смогла накопить достаточное количество ракет с дальностью более 350 километров.

Уже по дороге в Украину. В Минобороны Канады подтвердили передачу ПВО NASAMS

В Минобороны Канады подтвердили передачу Украине ПВО NASAMS. Система уже находится в Польше.

"Мы тесно сотрудничали с американцами и производителем Raytheon над сбором этой системы и ее доставкой", - рассказал министр обороны Канады Билл Блэр.

"Газпромбанк", "Центрокредит" и другие. США расширили санкции в отношении России

Министерство финансов США наложило санкции на десятки российских банков, регистраторов ценных бумаг и финансовых чиновников.

В санкционный список вошли "Газпромбанк", "БКС-банк" и "Центрокредит".