"Газпромбанк", "Центрокредит" и другие. США расширили санкции в отношении России

США расширили санкционный список в отношении Российской Федерации. На этот раз туда вошли "Газпромбанк", "БКС-банк" и "Центрокредит".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов США .

Министерство финансов наложило санкции на десятки российских банков, регистраторов ценных бумаг и финансовых чиновников.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) включает ограничения для:

"Газпромбанка",

более 50 международных российских банков,

более 40 российских регистраторов ценных бумаг,

15 русских денежных чиновников.

OFAC также упускает предупреждение, в котором описывает риски санкций, связанные с российской системой передачи финансовых сообщений (SPFS), которую Кремль создал и использует для уклонения от санкций.

"Сегодняшние санкции, нацеленные на крупнейший российский банк, оставшийся невключенным, а также на десятки других финансовых учреждений и должностных лиц в России... Эти масштабные действия усложнят Кремлю уклоняться от санкций США и финансировать и оснащать свою армию", - сказала министр финансов Джанет Л. Еллен.

OFAC включило в подсанкционный список акционерное общество "Газпромбанк" вместе с шестью его иностранными дочерними компаниями.

Отметим, что "Газпромбанк" является каналом закупки Россией военного оборудования для войны против Украины. Российское правительство также использует "Газпромбанк" для выплаты своим солдатам, в том числе для получения боевых премий, и компенсации семьям российских солдат, погибших во время жестокой войны Путина против Украины.

Ранее санкции против "Газпромбанка" ввели Австралия, Канада, Новая Зеландия и Великобритания.

В общем, под санкции США попали ООО "Банк Итуруп", Акционерное общество "ББР Банк", BCS Bank AO, АО "Братский народный банк", Банк "Центрокредит", Акционерное общество "Коммерческий банк "Энерготрансбанк", Коммерческий банк "Кремлевский" и другие.

Согласно новым санкциям, перечисленные ниже граждане России также добавлены в подсанкционный список за работу или деятельность в секторе финансовых услуг экономики Российской Федерации:

Андрей Анисимов является заместителем управляющего директора Sberbank New Delhi.

Елена Федькона - менеджер по взаимодействию с ВТБ в Шанхае.

Илья Лишенко является старшим менеджером по связям ВТБ Шанхай.

Роман Логов - заместитель генерального директора ВТБ Шанхай.