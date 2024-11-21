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"Газпромбанк", "Центрокредит" и другие. США расширили санкции в отношении России

США, Четверг 21 ноября 2024 18:29
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"Газпромбанк", "Центрокредит" и другие. США расширили санкции в отношении России Фото: США расширили санкционный список в отношении России (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

США расширили санкционный список в отношении Российской Федерации. На этот раз туда вошли "Газпромбанк", "БКС-банк" и "Центрокредит".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов США.

Министерство финансов наложило санкции на десятки российских банков, регистраторов ценных бумаг и финансовых чиновников.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) включает ограничения для:

  • "Газпромбанка",
  • более 50 международных российских банков,
  • более 40 российских регистраторов ценных бумаг,
  • 15 русских денежных чиновников.

OFAC также упускает предупреждение, в котором описывает риски санкций, связанные с российской системой передачи финансовых сообщений (SPFS), которую Кремль создал и использует для уклонения от санкций.

"Сегодняшние санкции, нацеленные на крупнейший российский банк, оставшийся невключенным, а также на десятки других финансовых учреждений и должностных лиц в России... Эти масштабные действия усложнят Кремлю уклоняться от санкций США и финансировать и оснащать свою армию", - сказала министр финансов Джанет Л. Еллен.

OFAC включило в подсанкционный список акционерное общество "Газпромбанк" вместе с шестью его иностранными дочерними компаниями.

Отметим, что "Газпромбанк" является каналом закупки Россией военного оборудования для войны против Украины. Российское правительство также использует "Газпромбанк" для выплаты своим солдатам, в том числе для получения боевых премий, и компенсации семьям российских солдат, погибших во время жестокой войны Путина против Украины.

Ранее санкции против "Газпромбанка" ввели Австралия, Канада, Новая Зеландия и Великобритания.

В общем, под санкции США попали ООО "Банк Итуруп", Акционерное общество "ББР Банк", BCS Bank AO, АО "Братский народный банк", Банк "Центрокредит", Акционерное общество "Коммерческий банк "Энерготрансбанк", Коммерческий банк "Кремлевский" и другие.

Согласно новым санкциям, перечисленные ниже граждане России также добавлены в подсанкционный список за работу или деятельность в секторе финансовых услуг экономики Российской Федерации:

  • Андрей Анисимов является заместителем управляющего директора Sberbank New Delhi.
  • Елена Федькона - менеджер по взаимодействию с ВТБ в Шанхае.
  • Илья Лишенко является старшим менеджером по связям ВТБ Шанхай.
  • Роман Логов - заместитель генерального директора ВТБ Шанхай.

С февраля 2022 г. OFAC назначил десятки российских сотрудников в российских банках и продолжает расследование в отношении граждан России и третьих стран, работающих в иностранных филиалах, представительствах и дочерних компаниях российских банков, для включения в соответствии с EO 14024.

Напомним, на прошлой неделе мы писали, что администрация президента США Джо Байдена рассматривала возможность внесения "Газпромбанка" в санкционный список.

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