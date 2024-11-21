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Сколько Россия производит и накопила ракет: данные за ноябрь

Украина, Четверг 21 ноября 2024 08:25
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Сколько Россия производит и накопила ракет: данные за ноябрь Фото: Россия накопила 1,5 тысяч ракет для ударов по Украине (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Александр Белоус

Россия начала новую кампанию ударов по украинской энергетике. Страна-агрессор с помощью наращивания производства и паузы в обстрелах имеет в арсенале более полутора тысяч ракет.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "К террору готовы. Сколько Россия накопила ракет и дронов для обстрелов энергетики".

Как свидетельствуют данные, полученные РБК-Украина от информированных источников, Россия смогла накопить достаточное количество ракет с дальностью более 350 километров.

Сколько Россия производит и накопила ракет: данные за ноябрьИнфографика: РБК-Украина

К тому же страна-агрессор, несмотря на все наложенные санкции, смогла за последний год нарастить темпы производства по отдельным позициям.

Среди всех позиций Москва больше всего нарастила производство баллистических "Искандеров". По данным от источников издания, в ноябре Россия планирует изготовить около 70 ракет "Искандер-М", а их запасы на 20 ноября составляют 350 единиц. План производства крылатых ракет к "Искандерам" в ноябре – 12 единиц, запас – 210.

Если говорить о Х-101, то их производство в ноябре должно быть на уровне 50 единиц, а запас на 20 ноября – 220. И теперь Россия начала запускать их не только с Ту-95, но и с Ту-160, чего раньше почти не фиксировалось. Во время обстрела 21 ноября враг снова выпустил по Украине несколько ракет Х-101 и "Кинжалы".

Больше всего Москве удалось накопить ракет "Калибр", на 20 ноября их на складах у врага насчитывается около 390 штук, а запланированный выпуск в ноябре – 30 единиц.

Что касается "Кинжалов", то их запас - на уровне 70 ракет, а ожидаемое производство в ноябре - 12 единиц.

Кроме того, на складах у агрессора может храниться около 230 единиц Х-22 (носители – Ту-22М3). Их Россия больше не производит, однако ежемесячно производит глубокую модернизацию по десятку из них, получая "на выходе" Х-32.

Плюс, по информации РБК-Украина, Москва также может иметь в запасе около 45 северокорейских баллистических ракет KN-23.

Ракетные удары

Напомним, 17 ноября Россия провела первый за последние месяцы ракетный обстрел энергетики Украины.

Посольство США в Киеве закрылось 20 ноября из-за угрозы крупного ракетного удара.

Россия нанесла ракетный удар 21 ноября. Целью агрессора в основном был город Днепр.

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