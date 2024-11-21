Уже по дороге в Украину. В Минобороны Канады подтвердили передачу ПВО NASAMS

В Минобороны Канады подтвердили передачу Украине ПВО NASAMS. Система уже находится в Польше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Канады Билла Блэра.

"Мы тесно сотрудничали с американцами и производителем Raytheon над сбором этой системы и ее доставкой", - сказал он.

По данным Блэра, сейчас система ПВО находится в Польше и вскоре должна быть переправлена через границу.

Министр также напомнил, что глава правительства Канады Джастин Трюдо ранее уже провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, сообщив ему о поступлении вскоре NASAMS.

"Мы работаем с украинцами, чтобы как можно скорее доставить эту систему, приобретенную Канадой для Украины. Ожидаю, что вскоре сможем сказать значительно больше", - заинтриговал глава канадского оборонного ведомства.

Что известно о NASAMS

NASAMS - норвежский зенитный ракетный комплекс средней дальности. Разработка норвежской компании Norwegian Kongsberg и американской Raytheon.

Комплекс создавался для замены ЗРК MIM-23 Hawk, стоявшего на вооружении вооруженных сил Норвегии.

NASAMS стал первой наземной системой, где были использованы ракеты AIM-120 AMRAAM и первая на Западе ракетная система с локаторным наведением.