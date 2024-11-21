Уже по дороге в Украину. В Минобороны Канады подтвердили передачу ПВО NASAMS
В Минобороны Канады подтвердили передачу Украине ПВО NASAMS. Система уже находится в Польше.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Канады Билла Блэра.
"Мы тесно сотрудничали с американцами и производителем Raytheon над сбором этой системы и ее доставкой", - сказал он.
По данным Блэра, сейчас система ПВО находится в Польше и вскоре должна быть переправлена через границу.
Министр также напомнил, что глава правительства Канады Джастин Трюдо ранее уже провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, сообщив ему о поступлении вскоре NASAMS.
"Мы работаем с украинцами, чтобы как можно скорее доставить эту систему, приобретенную Канадой для Украины. Ожидаю, что вскоре сможем сказать значительно больше", - заинтриговал глава канадского оборонного ведомства.
Что известно о NASAMS
NASAMS - норвежский зенитный ракетный комплекс средней дальности. Разработка норвежской компании Norwegian Kongsberg и американской Raytheon.
Комплекс создавался для замены ЗРК MIM-23 Hawk, стоявшего на вооружении вооруженных сил Норвегии.
NASAMS стал первой наземной системой, где были использованы ракеты AIM-120 AMRAAM и первая на Западе ракетная система с локаторным наведением.
Передача ПВО NASAMS от Канады
Еще в сентябре сообщалось, что Канада планирует передать Украине современную систему ПВО среднего радиуса NASAMS. Тогда в качестве сроков называлось начало 2025 года.
Уже в наччале ноября президент Украины Владимир Зеленский скорректировал сроки поставки ПВО NASAMS от Канады. Не исключалась, что система, заказанная еще в 2023 году, будет поставлена Украине др конца 2024-го.
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