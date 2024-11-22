Удар по Україні новою ракетою РФ та ордер МКС на арешт Нетаньяху: новини за 21 листопада

Росія вдарила по Україні балістичною ракетою "Орєшнік", - Путін

Російська Федерація вдарила територією України балістичною ракетою "Орєшнік". Ворог провів її випробування, заявив російський диктатор Володимир Путін.

За його словами, це нібито була відповідь на дозвіл західних партнерів України завдавати ударів по території Російської Федерації.

МКС видав ордери на арешт Нетаньяху та Галланта

Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху та колишнього міністра оборони Йоава Галланта.

Суд підозрює, що чиновники винні у "злочинах проти людяності та воєнних злочинах, імовірно, скоєних з жовтня 2023 по травень 2024 року".

Скільки Росія виробляє і накопичила ракети: дані за листопад

Росія розпочала нову кампанію ударів по українській енергетиці. Країна-агресор за допомогою нарощування виробництва та паузи в обстрілах має в арсеналі понад півтори тисячі ракет.

Як свідчать дані, отримані РБК-Україна від інформованих джерел, Росія змогла накопичити достатню кількість ракет із дальністю понад 350 кілометрів.

Вже дорогою в Україну. У Міноборони Канади підтвердили передачу ППО NASAMS

У Міноборони Канади підтвердили передачу Україні ППО NASAMS. Система вже знаходиться у Польщі.

"Ми тісно співпрацювали з американцями та виробником Raytheon над збором цієї системи та її доставкою", - розповів міністр оборони Канади Білл Блер.

"Газпромбанк", "Центрокредит" та інші. США розширили санкції щодо Росії

Міністерство фінансів США наклало санкції на десятки російських банків, реєстраторів цінних паперів та фінансових чиновників.

До списку санкцій увійшли "Газпромбанк", "БКС-банк" і "Центрокредит".