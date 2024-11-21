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Россия ударила по Украине баллистической ракетой "Орешник", - Путин

Четверг 21 ноября 2024 19:18
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Россия ударила по Украине баллистической ракетой "Орешник", - Путин Фото: российский диктатор Владимир Путин (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация ударила по территории Украины баллистической ракетой "Орешник". Это было ее испытание.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил российский диктатор Владимир Путин во время обращения к россиянам.

По словам диктатора, Россия якобы нанесла комбинированный удар по оборонному объекту Украины в ответ на удары американским и британским оружием по России.

"В боевых условиях было проведено испытание российской новейшей ракетной системы средней дальности. В этом случае с безъядерным снаряжением ракеты", - сказал Путин.

Путин заявил, что это якобы был ответ на разрешение западных партнеров Украины наносить удары по территории Российской Федерации. Он традиционно заявил, что в мире якобы нет средств противодействия российским ракетам "Орешник".

Стоит заметить, что сейчас в открытом доступе отсутствует информация об этой ракете.

Обстрел Днепра

Сегодня утром Российская Федерация нанесла ракетный удар по городу Днепр применяя различные виды вооружения.

По всей видимости, россияне запустили по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету из Астраханской области.

Подробно о том, что известно об ударе России межконтинентальной ракетой по Украине – читайте в материале РБК-Украина.

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