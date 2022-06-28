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Жорстокий і ганебний напад: Байден і Макрон відреагували на удар по Кременчуку

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Кременчук, Вівторок 28 червня 2022 05:47
Жорстокий і ганебний напад: Байден і Макрон відреагували на удар по Кременчуку Фото: президент Франції Еммануель Макрон і президент США Джо Байден (фото)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден заявив, що Росія має понести відповідальність за ракетний удар по ТРЦ в Кременчуці. Він висловив підтримку Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Байдена.

Він зазначив, що США разом з союзниками і партнерами будуть продовжувати притягати Росію до відповідальності за такі звірства і підтримувати оборону України.

"Удар Росії по мирних жителях в торговому центрі жорстокий. Ми солідарні з українським народом", - заявив він.

Крім того, Байден зазначив, що G7 продовжать санкції проти Росії, зокрема, це стосується "військово-промислового комплексу Путіна".

Також він запевнив, що G7 не дозволить валютним резервам центрального банку РФ підтримувати "хвору економіку" і "позбавить Путіна ресурсів, необхідних для ведення війни".

Байден додав, що можна було б "закрити очі на варварську війну Путіна проти України", і ціни на газ не влетіли б вгору, але Америка "піднялася над цим моментом" і "з гордістю" підтримує Україну.

Своєю чергою президент Франції Еммануель Макрон в Twitter назвав удар по Кременчуку ганебним.

"Бомбардування ТРЦ в Кременчуці Росією - абсолютний жах. Ми поділяємо біль сімей загиблих. І гнів на таку ганьбу", - написав він.

У своєму повідомленні Макрон зазначив "російський народ має бачити правду" і опублікував відео наслідків бомбардування ТРЦ.

Раніше зі спільною заявою виступили лідери G7. Вони заявили, що винні, в тому числі президент РФ Володимир Путін понесуть відповідальність за напад на мирних жителів в торговому центрі.

Глава МЗС Франції Катрін Колонна засудила запуск російської ракети, яка потрапила в ТЦ Кременчука. Вона завила, що за ці дії Росії доведеться відповідати.

Глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс закликав ввести санкції проти Росії і припинити телефонувати в Кремль.

Президент України відреагував на ракетний удар по ТРЦ, назвавши росіян відмороженими.

Нагадаємо, кількість загиблих у Кременчуці зросла до 16. Також відомо про майже 60 поранених.

Останні новини про удар по Кременчуку можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.

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