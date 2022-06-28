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Латвія після удару по Кременчуку закликала перестати телефонувати в Кремль

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Рига, Вівторок 28 червня 2022 01:58
Латвія після удару по Кременчуку закликала перестати телефонувати в Кремль Фото: глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевічс (zinas.nra.lv)
Автор: Артур Родивилов

Після ракетних ударів по торговому центру в Кременчуці слід накласти ще більше санкцій проти Росії і перестати дзвонити президенту РФ Володимиру Путіну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Латвії Едгарса Рінкевічса в Twitter.

Він назвав удари по ТЦ військовим злочином.

"Настане день, коли відповідальні будуть притягнуті до відповідальності, а до того перестанемо дзвонити в Кремль. Вони повинні бути повністю ізольовані, потрібно ввести ще більше санкцій. Мої співчуття всім, хто постраждав", - зазначив міністр.

Раніше глава МЗС Франції Катрін Колонна засудила запуск російської ракети, яка потрапила в ТЦ Кременчука. Вона завила, що за ці дії Росії доведеться відповідати.

Нагадавши, кількість загиблих у Кременчуці зросла до 16. Також відомо про майже 60 поранених.

Президент України відреагував на ракетний удар по ТРЦ, назвавши росіян відмороженими.

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