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Куди в Кременчуці звертатися за інформацією про близьких в ТРЦ: відповідь мера

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Кременчук, Понеділок 27 червня 2022 18:51
Куди в Кременчуці звертатися за інформацією про близьких в ТРЦ: відповідь мера Фото: наслідки удару по ТРЦ в Кременчуці (facebook.com/MNS GOV UA)
Автор: Юлія Бойко

Поруч з постраждалим від ракетного удару торговим центром у Кременчуці запрацював пункт поліції, де можна уточнити інформацію про своїх близьких, які могли перебувати в ньому на момент удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера Віталія Малецького.

"У готелі "Дніпровські зорі" працює мобільний пункт поліції. Якщо у вас є родичі або знайомі, які перебували в ТЦ "Амстор" і з ними немає зв'язку, звертайтеся в готель "Дніпровські зорі", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті ракетного удару по ТРЦ в Кременчуці загинули не менше двох осіб. Крім того, ще 20 людей постраждали.

Також стало відомо, що на момент удару в торговому центрі перебували більше тисячі цивільних.

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