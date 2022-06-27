Було дві ракети. Данілов розповів нові подробиці удару по Кременчуку

Росіяни випустили дві ракети по Кременчуку. Близько 40 осіб отримали поранення різного ступеня важкості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря РНБО Олексія Данілова в Twitter.

"Випущено дві ракети, одна з яких влучила в торгівельний центр, інша - в міський стадіон", - розповів Данілов.

За його інформацією, Росія нанесла удар крилатими ракетами повітряного базування Х-22 з літаків.

Він додав, що рятувальники продовжують гасити пожежу. До робіт залучено 130 осіб, 23 одиниці техніки ДСНС та пожежний потяг "Укрзалізниці".

Варто зауважити, що станом на 19:30 стало відомо про 10 загиблих внаслідок атаки РФ по Кременчуку. Ще понад 40 мирних людей постраждали від дій окупантів.