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Було дві ракети. Данілов розповів нові подробиці удару по Кременчуку

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Кременчук, Понеділок 27 червня 2022 19:41
Було дві ракети. Данілов розповів нові подробиці удару по Кременчуку Фото: Олексій Данилов, секретар РНБО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Росіяни випустили дві ракети по Кременчуку. Близько 40 осіб отримали поранення різного ступеня важкості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря РНБО Олексія Данілова в Twitter.

"Випущено дві ракети, одна з яких влучила в торгівельний центр, інша - в міський стадіон", - розповів Данілов.

За його інформацією, Росія нанесла удар крилатими ракетами повітряного базування Х-22 з літаків.

Він додав, що рятувальники продовжують гасити пожежу. До робіт залучено 130 осіб, 23 одиниці техніки ДСНС та пожежний потяг "Укрзалізниці".

Варто зауважити, що станом на 19:30 стало відомо про 10 загиблих внаслідок атаки РФ по Кременчуку. Ще понад 40 мирних людей постраждали від дій окупантів.

Нагадаємо, сьогодні, 27 червня, російські військові нанесли ракетний удар по Кременчуку, влучивши у торговий центр.

Також ми писали, що в ТЦ, у який влучили ракети, знаходилися більше тисячі мирних людей.

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