"Путін буде притягнутий до відповідальності": G7 і ООН відреагували на удар по Кременчуку
Лідери країн G7 засудили ракетний удар по торговому центру в Кременчуці і заявили, що винні, в тому числі президент Росії Володимир Путін, повинні понести відповідальність.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Великої сімки".
Лідери G7 зазначили, що разом з Україною оплакують невинних жертв жорстокого і мерзенного нападу.
"Невибіркові напади на нешкідливих мирних жителів є військовим злочином. Президент Росії Путін та інші винні будуть притягнуті до відповідальності", - йдеться в заяві.
Лідери G7 підтвердили "непохитну підтримку України"
"Ми не заспокоїмося, поки Росія не закінчить свою жорстоку і безглузду війну з Україною", - підкреслили вони.
Як повідомляє "Укрінформ", представник генсека ООН Стефан Дюжаррік назвав жахливим ракетний обстріл з боку Росії.
"Будь-який напад на торговий центр, м'яко кажучи, жахливо. І це далеко від лінії фронту. Ніяка цивільна інфраструктура, що включає торгові центри і цивільних осіб, ніколи не повинна ставати мішенню", - заявив він.
При цьому спікер висловив сподівання, що переговори між Росією і Україною продовжаться.
Раніше глава МЗС Франції Катрін колона засудила запуск російської ракети, яка потрапила в ТЦ Кременчука. Вона завила, що за ці дії Росії доведеться відповідати.
Глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс закликав ввести санкції проти Росії і припинити телефонувати в Кремль.
Президент України відреагував на ракетний удар по ТРЦ, назвавши росіян відмороженими.
Нагадавши, кількість загиблих у Кременчуці зросла до 16. Також відомо про майже 60 поранених.