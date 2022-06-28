"Путін буде притягнутий до відповідальності": G7 і ООН відреагували на удар по Кременчуку

Лідери країн G7 засудили ракетний удар по торговому центру в Кременчуці і заявили, що винні, в тому числі президент Росії Володимир Путін, повинні понести відповідальність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Великої сімки".

Лідери G7 зазначили, що разом з Україною оплакують невинних жертв жорстокого і мерзенного нападу.

"Невибіркові напади на нешкідливих мирних жителів є військовим злочином. Президент Росії Путін та інші винні будуть притягнуті до відповідальності", - йдеться в заяві.

Лідери G7 підтвердили "непохитну підтримку України"

"Ми не заспокоїмося, поки Росія не закінчить свою жорстоку і безглузду війну з Україною", - підкреслили вони.

Як повідомляє "Укрінформ", представник генсека ООН Стефан Дюжаррік назвав жахливим ракетний обстріл з боку Росії.

"Будь-який напад на торговий центр, м'яко кажучи, жахливо. І це далеко від лінії фронту. Ніяка цивільна інфраструктура, що включає торгові центри і цивільних осіб, ніколи не повинна ставати мішенню", - заявив він.

При цьому спікер висловив сподівання, що переговори між Росією і Україною продовжаться.

Раніше глава МЗС Франції Катрін колона засудила запуск російської ракети, яка потрапила в ТЦ Кременчука. Вона завила, що за ці дії Росії доведеться відповідати.

Глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс закликав ввести санкції проти Росії і припинити телефонувати в Кремль.

Президент України відреагував на ракетний удар по ТРЦ, назвавши росіян відмороженими.

Нагадавши, кількість загиблих у Кременчуці зросла до 16. Також відомо про майже 60 поранених.