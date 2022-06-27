Росіяни завдали удару по Кременчуку, у Полтаві чули вибухи
Росіяни знову завдали ракетного удару по Кременчуку. Також у Полтаві було чутно вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської ОВА Дмитра Луніна.
"Прильоти" по Кременчуку. Деталі згодом. Залишаємося в укриттях!". - написав Лунін.
Мер Полтави Олександр Мамай повідомив, що у місті чутно вибухи.
"Полтавці, у місті чутно вибухи. Залишайтеся в укриттях. З'ясовуємо деталі", - написав Мамай.
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Пізніше голова Полтавської ОВА додав, що у Кременчуці було влучання в цивільний обʼєкт.
"На жаль, є постраждалі. Більше подробиць згодом", - написав Лунін.
Вибухи у Полтаві
"Жителі Полтави могли чути звуки вибухів під час останньої повітряної тривоги. Однак інформації про влучання ворожих ракет немає", - повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
Нагадаємо, росіяни не вперше обстрілюють Кременчук. Останный раз ракетний удар був завданий по НПЗ.
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