Росіяни завдали удару по Кременчуку, у Полтаві чули вибухи

Росіяни знову завдали ракетного удару по Кременчуку. Також у Полтаві було чутно вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської ОВА Дмитра Луніна.

"Прильоти" по Кременчуку. Деталі згодом. Залишаємося в укриттях!". - написав Лунін. Мер Полтави Олександр Мамай повідомив, що у місті чутно вибухи. "Полтавці, у місті чутно вибухи. Залишайтеся в укриттях. З'ясовуємо деталі", - написав Мамай. Оновлено. Пізніше голова Полтавської ОВА додав, що у Кременчуці було влучання в цивільний обʼєкт. "На жаль, є постраждалі. Більше подробиць згодом", - написав Лунін. Вибухи у Полтаві "Жителі Полтави могли чути звуки вибухів під час останньої повітряної тривоги. Однак інформації про влучання ворожих ракет немає", - повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.