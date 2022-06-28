У МВС розповіли, коли зможуть встановити кількість жертв удару по Кременчуку

Приблизну кількість загиблих від ракетного удару по Кременчуку буде встановлено у вівторок, 28 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МВС Дениса монастирського.

За його словами, знадобитися час, щоб встановити останки, які можуть перебувати в ТЦ.

"Тому зараз важко назвати остаточну кількість загиблих... Остаточна кількість буде встановлена до завтрашнього дня, але приблизна, тому що ми розуміємо, що може бути частина останків, конкретну кількість яких потрібно буде встановити", - заявив Монастирський.

Він зазначив, що удар був нанесений під час максимальної присутності там людей.

"За різними оцінками, в ТЦ знаходиться зараз (максимальна присутність - ред.) від 200 до 1000 осіб. Під час повітряної тривоги частина людей змогли вийти з ТЦ", - розповів він.

Нагадаємо, вчора, 27 червня, російські військові завдали ракетного удару по торговому центру в Кременчуці.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, в момент атаки військ РФ у приміщенні ТРЦ знаходилися більше тисячі мирних людей.

На цей час відомо про 15 загиблих і майже 60 постраждалих.

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