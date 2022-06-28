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Монастирський про ракетні удари: Путін дав вказівку бити по цивільних об'єктах

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Кременчук, Вівторок 28 червня 2022 01:15
Монастирський про ракетні удари: Путін дав вказівку бити по цивільних об'єктах Фото: глава МВС України Денис Монастирський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Президент РФ Володимир Путін дав вказівку завдавати ударів по цивільних об'єктах в Україні. Приклад тому ракетний обстріл торгового центру в Кременчуці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МВС Дениса Монастирського.

Він зазначив, що російські окупанти спеціально підбирають час, щоб вразити найбільше число мирних жителів.

"Це говорить, що Путін дав вказівку бити по цивільних об'єктах. Без розбору, хто саме там знаходиться. Вибирати час, коли люди там або сплять, якщо мова про житлові квартали, або, якщо ми говоримо про об'єкти як ТЦ, вибирають час, коли там багато людей" - сказав Монастирський.

Як повідомив глава МВС, приблизне число загиблих у Кременчуці можна буде встановити у вівторок, 28 червня.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що в момент атаки військ РФ у приміщенні ТРЦ знаходилися більше тисячі мирних людей.

Зеленський заявив, що вдарити по торговому центру з людьми могли тільки "відморожені терористи".

Останні новини про удар по Кременчуку можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.

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