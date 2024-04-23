Удар по телевышке в Харькове и визит делегации Конгресса США в Украину: новости за 22 апреля

Вчера, 22 апреля 2024 года, россияне ударили ракетой по телебашне в Харькове. А в Украину с визитом прибыла делегация из Конгресса США.

Война России против Украины: последние новости

Удар по телебашне в Харькове: полиция показала фото последствий

Российские оккупанты вчера, 22 апреля, ударили ракетой по телебашне в Харькове. Появились фотографии последствий.

Как напомнили полицейские, оккупанты ударили по Харькову, в результате чего поврежден объект телевизионной инфраструктуры. На месте уже работают следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники.

"Полицейские проводят осмотр места происшествия, опрашивают свидетелей, документируют и изымают вещественные доказательства преступления военнослужащих российской армии", - добавили правоохранители.

Местные СМИ также публикуют фото последствий российского террористического удара. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что российские оккупанты нанесли удар по харьковской телебашне.

Информацию об обстреле он передал президенту США Джо Байдену во время телефонного разговора.

Зеленский обсудил с конгрессменами США нуждающиеся в оружии после важного голосования

Вчера в Киев с визитом прибыла двухпартийная делегация Конгресса США (США). Среди конгрессменов, прибывших с визитом в Киев:

Том Кин;

Билл Китинг;

Мадлен Дин;

Натаниэль Моран.

Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский встретился с двухпартийной делегацией Конгресса США. Стороны, в частности, обсудили потребности украинских военных в оружии.

Президент поблагодарил американских конгрессменов за визит после критически важного решения для Украины - Палата представителей поддержала выделение новых средств на помощь украинским военным.

Он рассказал, что во время встречи обсудил с американскими законодателями макрофинансовую поддержку и военную помощь. В частности, поднимались вопросы потребности Украины в..:

артиллерийских снарядах;

ракеты дальнего радиуса действия;

средствах РЭБ;

дронам;

боевой авиации;

поддержки развития оборонной промышленности.

Bradley, M113 и не только. Пентагон готовит пакет помощи Украине, - Politico

Соединенные Штаты Америки готовят очередной пакет военной помощи Украине. Он будет больше обычного.

Как пишет издание Politico, два американских чиновника рассказали, что администрация Байдена готовит больший, чем обычно, пакет военной помощи Украине. Данный пакет будет включать бронетехнику в дополнение к срочно необходимым артиллерийским системам и средствам противовоздушной обороны.

"В Минобороны США все еще делают последние штрихи к потенциальному новому траншу, но они хотят, чтобы он был готов вскоре после того, как президент Джо Байден подпишет законопроект о предоставлении десятков миллиардов долларов дополнительной помощи Киеву", - сказали чиновники, пожелавшие остаться анонимными.

По данным Politico, пакет, над которым сейчас работает Пентагон, будет значительно больше, чем последний транш в размере 300 миллионов долларов. Вероятно, это будет бронетехника, боевые машины Брэдли (Bradley Fighting Vehicles). По словам одного из американских чиновников, ожидается, что в пакете также будут старые "Хаммеры" и бронетранспортеры M113, а также ракеты.

По словам еще одного источника, пакет помощи будет включать артиллерию и средства противовоздушной обороны.

Кулеба: Украина обсуждает с союзниками поставки четырех батарей Patriot

Украина работает над тем, чтобы получить еще четыре дополнительных батареи Patriot от союзников.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что о любой конкретике относительно передачи систем ПВО, в частности Patriot, лучше узнавать, когда будут приняты соответствующие решения. Так произошло с Германией, когда она объявила о передаче своей батареи Patriot.

"Задача министров - готовить решения. И сейчас в разработке, я говорил три на прошлой неделе, но сегодня у меня последний разговор был и я понимаю, что у нас есть на радаре четыре конкретные батареи, если речь идет о Patriot. Ведутся переговоры между нами и соответствующими странами и США", - рассказал глава МИД.

Кулеба отметил, что сейчас задача заключается в том, чтобы ускорить принятие соответствующих решений.

"Такие решения будут, я не сомневаюсь. И это является положительным для Украины результатом", - добавил министр.

Байден в разговоре с Зеленским дал два важных обещания: чего ждать Украине

Президент Владимир Зеленский сегодня, 22 апреля, провел разговор со своим американским коллегой Джо Байденом. Они обсуждали поставки оружия, в котором нуждаются ВСУ.

Байден заверил Зеленского, что немедленно подпишет закон о помощи Украине в случае его одобрения Сенатом США. Зеленский поблагодарил Байдена за неослабевающую поддержку Украины и за настоящее глобальное лидерство.

Президенты обсудили первый пакет оборонной помощи, который США передадут Украине после принятия закона. Байден заверил, что он будет быстрым и мощным и усилит наши противовоздушные, дальнобойные и артиллерийские возможности.

Также они обсудили подписание двустороннего соглашения по безопасности и подготовку к предстоящему Саммиту мира.

Боррель рассказал, когда начнутся первые поставки снарядов в Украину по инициативе Чехии

Первые поставки артиллерийских снарядов в Украину в рамках чешской инициативы состоятся в конце мая или начале июня.

"Мы не должны забывать о нехватке боеприпасов 55-го калибра и многие страны присоединились к чешской инициативе, чтобы искать боеприпасы", - сказал глава евродипломатии Жозеп Боррель.

По его словам, первая поставка состоится в конце мая или в начале июня.

Боррель уточнил, что вопрос предоставления Украине больше систем ПВО и артснарядов калибра 155 мм остается для представителей ЕС важнейшей целью.

Буданов: Украину ожидает тяжелая ситуация в ближайшее время, но "армагеддону" не будет

Украину, с середины мая – начала июня, ожидает довольно тяжелая ситуация. Впрочем, она не будет катастрофической.

"Нас ждет достаточно тяжелая, по нашей оценке, ситуация в ближайшее время. Но она не катастрофическая, это тоже надо понимать. Армагеддон не произойдет, как многие сейчас начинают говорить. Но проблемы с середины мая будут", - рассказал руководитель ГУР Кирилл Буданов.

Отвечая на вопрос интервьюера, Буданов пояснил, что речь идет обо "всем", а не только о фронте или внутриполитической ситуации. По словам руководителя ГУР, враг будет прибегать к комплексному подходу против Украины, но подробности этого вопроса он не раскрыл.

"Это комплексный подход, потому что россияне будут использовать комплексный подход. Они проводят комплексную операцию. Не будем мы об этом с вами долго разговаривать, но это тяжелый период будет. Середина мая, начало июня", - пояснил Буданов.

ЕС и НАТО требуют, чтобы Греция и Испания предоставили Украине системы ПВО, - FT

Греция и Испания находятся под сильным давлением со стороны своих союзников по ЕС и НАТО, требующих предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны.

В этом месяце Украина обратилась к западным союзникам с настоятельной просьбой о предоставлении семи дополнительных систем ПВО, таких как американские Patriot или советские С-300, поскольку Россия усиливает воздушную и ракетную кампанию против городов и энергетической инфраструктуры страны.

Пока только Германия объявила о поставке одной системы Patriot. Другие лидеры ЕС использовали саммит в Брюсселе на прошлой неделе, чтобы лично призвать премьер-министров Испании и Греции Педро Санчеса и Кириакоса Мицотакиса передать часть своих систем Украине.

Лидерам двух стран, чьи вооруженные силы располагают более чем дюжиной систем Patriot, а также другими системами, такими как С-300, было сказано, что их потребности не столь велики, как у Украины, и что они не сталкиваются с непосредственной угрозой.

"Мы все знаем, у кого они есть, мы все знаем, где они расположены, и мы все знаем, кому они действительно нужны", - сказал один из собеседников издания.

По словам официальных лиц, на Польшу и Румынию, у которых также есть Patriot, оказывается меньшее давление, чтобы они рассмотрели вопрос о поставках Киеву, учитывая их более уязвимое расположение на границе с Украиной.

Плетенчук возглавит пресс-центр Сил обороны Юга вместо Гуменюк

Дмитрий Плетенчук в ближайшее время станет новым начальником Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины вместо Натальи Гуменюк

"При этом я остаюсь также представителем ВМС", - сказал он.