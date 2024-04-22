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Украинские воины из HIMARS уничтожили вражескую пушку "Гиацинт" (видео)

Украина, Понедельник 22 апреля 2024 20:44
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Украинские воины из HIMARS уничтожили вражескую пушку "Гиацинт" (видео) Архивное фото: украинские воины из HIMARS уничтожили вражескую пушку "Гиацинт" (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские воины обнаружили вражескую пушку "Гиацинт" на оккупированной территории юга страны и нанесли по ней удар с помощью HIMARS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Сил специальных операций ВС Украины.

Военные указали, что это результат работы операторов 73 морского центра.

"Координаты вражеской цели были оперативно переданы ракетно-артиллерийскому подразделению Сил обороны", - написали военные.

Отмечается, что пушка оккупантов успела сделать лишь несколько выстрелов, но затем она была полностью уничтожена огнем HIMARS.

Ситуация на фронте

Сегодня Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска продолжают отражать атаки россиян на левобережье Днепра и поразили пункт управления противника. А оккупанты нанесли авиаудар возле Малой Токмачки в Запорожской области.

А общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 460 260 военных.

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