Украинские воины из HIMARS уничтожили вражескую пушку "Гиацинт" (видео)

Украинские воины обнаружили вражескую пушку "Гиацинт" на оккупированной территории юга страны и нанесли по ней удар с помощью HIMARS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Сил специальных операций ВС Украины.

Отмечается, что пушка оккупантов успела сделать лишь несколько выстрелов, но затем она была полностью уничтожена огнем HIMARS.

Военные указали, что это результат работы операторов 73 морского центра.

Ситуация на фронте

Сегодня Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска продолжают отражать атаки россиян на левобережье Днепра и поразили пункт управления противника. А оккупанты нанесли авиаудар возле Малой Токмачки в Запорожской области.

А общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 460 260 военных.

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