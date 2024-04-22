Удар по телевышке в Харькове: полиция показала фото последствий
Российские оккупанты сегодня, 22 апреля, ударили ракетой по телевышке в Харькове. Появились фото последствий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области в Telegram и президента Украины Владимира Зеленского в Telegram и Государственную службу спецсвязи в Telegram.
Детали и фото от полиции
Как напомнили полицейские, оккупанты ударили по Харькову, в результате чего поврежден объект телевизионной инфраструктуры. На месте уже работают следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники.
Фото: полиция показала последствия удара оккупантов (t.me/police_kh_region)
"Полицейские проводят осмотр места происшествия, опрашивают свидетелей, документируют и изымают вещественные доказательства преступления военнослужащих российской армии", - добавили правоохранители.
Местные СМИ также уже публикуют фото последствий российского террористического удара.
Фото: последствия удара РФ по Харькову (nakipelo.ua)
Подтверждение Зеленского
Тем временем президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что российские оккупанты нанесли удар по харьковской телевышке.
Информацию об обстреле он передал президенту США Джо Байдену во время телефонного разговора.
Проблемы с телевизионным сигналом
В Госспецсвязи рассказали, что в результате удара по телевышке временно отсутствует трансляция телевизионного сигнала. Работы по восстановлению продолжаются.
Харьковчанам также рассказали, что они могут получать информацию из эфира местных радиостанций, пользоваться кабельным или онлайн-телевидением или получать сигнал ТВ через спутниковые приемники.
Удар по Харькову
Напомним, сегодня, 22 апреля, днем в Харькове прогремел взрыв. Позже глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что оккупанты обстреляли город, они целились по объекту телевизионной инфраструктуры.
После этого в Харьковской областной прокуратуре отметили, что враг использовал для атаки управляемую авиационную ракету Х-59.
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