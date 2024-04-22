Удар по телевышке в Харькове: полиция показала фото последствий

Российские оккупанты сегодня, 22 апреля, ударили ракетой по телевышке в Харькове. Появились фото последствий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области в Telegram и президента Украины Владимира Зеленского в Telegram и Государственную службу спецсвязи в Telegram .

Харьковчанам также рассказали, что они могут получать информацию из эфира местных радиостанций, пользоваться кабельным или онлайн-телевидением или получать сигнал ТВ через спутниковые приемники.

В Госспецсвязи рассказали, что в результате удара по телевышке временно отсутствует трансляция телевизионного сигнала. Работы по восстановлению продолжаются.

Информацию об обстреле он передал президенту США Джо Байдену во время телефонного разговора.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что российские оккупанты нанесли удар по харьковской телевышке.

Местные СМИ также уже публикуют фото последствий российского террористического удара.

Как напомнили полицейские, оккупанты ударили по Харькову, в результате чего поврежден объект телевизионной инфраструктуры. На месте уже работают следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники.

Удар по Харькову

Напомним, сегодня, 22 апреля, днем в Харькове прогремел взрыв. Позже глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что оккупанты обстреляли город, они целились по объекту телевизионной инфраструктуры.

После этого в Харьковской областной прокуратуре отметили, что враг использовал для атаки управляемую авиационную ракету Х-59.

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