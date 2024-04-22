Военных РФ начали штрафовать за неспособность ПВО справиться с "хлопком", - партизаны
Военнослужащие подразделений ПВО ВС России лишают премий за неспособность отразить воздушные атаки Сил обороны Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram крымского движения сопротивления "Атеш".
"Из нескольких подразделений противовоздушной обороны сообщают, что военнослужащие были лишены премиальных выплат из-за неудачных попыток отразить воздушные атаки со стороны Сил обороны Украины. Командование частей после таких атак начинает проводить служебные расследования и применять к военнослужащим дисциплинарные взыскания. По их мнению, это должно стимулировать военнослужащих, но на практике оказалось наоборот", - говорится в сообщении движения.
Также агенты "АТЕШ" отмечают, что проблема состоит в состоянии техники, используемой для отражения атак. По их мнению, эта техника является старой и плохо функционирует, что создает дополнительные трудности при выполнении задач.
"Все это негативно влияет на морально-психологическое состояние военных коллективов. Люди испытывают давление и стресс, и многие из них ищет способы перевестись в другие подразделения, где ситуация может быть более благоприятной", - говорят партизаны.
На оккупированных территориях Украины РФ проводит мобилизацию
В оккупированном РФ Мариуполе в мае россияне начнут мобилизацию. Как отметил советник городского головы Петр Андрющенко, данные о предприятиях в городе приказали передать до 15 апреля.
Напомним, во временно оккупированном Крыму захватчики устроили массовую облаву в Симферопольском районе с целью набрать в армию больше местного населения.
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