Военных РФ начали штрафовать за неспособность ПВО справиться с "хлопком", - партизаны

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram крымского движения сопротивления "Атеш".

"Из нескольких подразделений противовоздушной обороны сообщают, что военнослужащие были лишены премиальных выплат из-за неудачных попыток отразить воздушные атаки со стороны Сил обороны Украины. Командование частей после таких атак начинает проводить служебные расследования и применять к военнослужащим дисциплинарные взыскания. По их мнению, это должно стимулировать военнослужащих, но на практике оказалось наоборот", - говорится в сообщении движения.

Также агенты "АТЕШ" отмечают, что проблема состоит в состоянии техники, используемой для отражения атак. По их мнению, эта техника является старой и плохо функционирует, что создает дополнительные трудности при выполнении задач.

"Все это негативно влияет на морально-психологическое состояние военных коллективов. Люди испытывают давление и стресс, и многие из них ищет способы перевестись в другие подразделения, где ситуация может быть более благоприятной", - говорят партизаны.