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Зеленский обсудил с конгрессменами США потребности в оружии после важного голосования

Киев, Понедельник 22 апреля 2024 21:53
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Зеленский обсудил с конгрессменами США потребности в оружии после важного голосования Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с двухпартийной делегацией Конгресса США. Стороны, в частности, обсудили потребности украинских военных в оружии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Facebook.

Президент поблагодарил американских конгрессменов за визит после критически важного решения для Украины - Палата представителей поддержала выделение новых средств на помощь украинским военным.

"Народ Украины рассчитывал на это решение. Мы рады, что США остаются с Украиной, что вы остаетесь нашим основным мощным союзником", - отметил Зеленский.

Он рассказал, что во время встречи обсудил с американскими законодателями макрофинансовую поддержку и военную помощь. В частности, поднимались вопросы потребности Украины в:

  • артиллерийских снарядах;
  • ракетах дальнего радиуса действия;
  • средствах РЭБ;
  • дронах;
  • боевой авиации;
  • поддержке развития оборонной промышленности.

Также в ходе переговоров стороны обсудили конфискацию российских активов, поддержку вступления Украины в НАТО, гарантии безопасности, формулу мира и участие США в саммите мира.

Визит делегации Конгресса

Напомним, сегодня, 22 апреля, Украину посетила делегация Конгресса. Это произошло после того, как в Палате представителей большинством голосов поддержали законопроект о помощи Украине на 60 млрд долларов. Он предусматривает не только военную, но и финансовую поддержку.

Также в Киев прибыл помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен. По его словам, такая поддержка Украины в Конгрессе свидетельствует о том, что помощь продолжится до конца войны с Россией.

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