Зеленский обсудил с конгрессменами США потребности в оружии после важного голосования

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с двухпартийной делегацией Конгресса США. Стороны, в частности, обсудили потребности украинских военных в оружии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Facebook.

Президент поблагодарил американских конгрессменов за визит после критически важного решения для Украины - Палата представителей поддержала выделение новых средств на помощь украинским военным.

"Народ Украины рассчитывал на это решение. Мы рады, что США остаются с Украиной, что вы остаетесь нашим основным мощным союзником", - отметил Зеленский.

Он рассказал, что во время встречи обсудил с американскими законодателями макрофинансовую поддержку и военную помощь. В частности, поднимались вопросы потребности Украины в:

артиллерийских снарядах;

ракетах дальнего радиуса действия;

средствах РЭБ;

дронах;

боевой авиации;

поддержке развития оборонной промышленности.

Также в ходе переговоров стороны обсудили конфискацию российских активов, поддержку вступления Украины в НАТО, гарантии безопасности, формулу мира и участие США в саммите мира.