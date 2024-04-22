Настоятель храма в Хмельницкой области получил подозрение за восхваление Путина перед верующими

Правоохранители объявили подозрение настоятелю храма в Хмельницкой области по факту оправдания вооруженной агрессии России. Он восхвалял диктатора Владимира Путина перед верующими.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины .

Детали дела

Правоохранители сообщили, что задокументировали подрывную деятельность со стороны настоятеля храма Шепетовской епархии УПЦ (Московского патриархата) в Хмельницкой области. Клирик поддерживал агрессивную войну против Украины и разжигал религиозную ненависть.

Фото: Настоятелю храма объявляют подозрение (facebook.com/SecurSerUkraine)

После начала полномасштабного вторжения России он проводил литургии, во время которых восхвалял диктатора Путина и обвинял в войне украинскую власть.

Кроме того, протоиерей распространял на собственной странице "Вконтакте" российские фейки о войне в Украине и межконфессиональных отношениях в нашем государстве. Вооруженную агрессию РФ фигурант называл "гражданским конфликтом" и оскорблял прихожан других религиозных общин.

Что ему грозит

В СБУ объяснили, что таким образом он пытался расшатать общественно-политическую обстановку в регионе в пользу страны-агрессора. Экспертиза подтвердила факты преступных действий клирика.

На основании собранных доказательств ему сообщено о подозрении по двум статьям уголовного кодекса Украины:

нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений и по другим признакам;

оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников.

Продолжается расследование, а злоумышленнику грозит до 5 лет тюрьмы.