Bradley, M113 и не только. Пентагон готовит пакет помощи Украине, - Politico

Соединенные Штаты Америки готовят очередной пакет военной помощи в Украине. Он будет больше обычного.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Как пишет издание, два американских чиновника рассказали, что администрация Байдена готовит больший, чем обычно, пакет военной помощи Украине. Данный пакет будет включать бронетехнику в дополнение к срочно необходимым артиллерийским системам и средствам противовоздушной обороны.

"В Минобороны США все еще делают последние штрихи к потенциальному новому траншу, но они хотят, чтобы он был готов вскоре после того, как президент Джо Байден подпишет законопроект о предоставлении десятков миллиардов долларов дополнительной помощи Киеву", - сказали чиновники, которые пожелали остаться анонимными.

По данным Politico, пакет, над которым сейчас работает Пентагон, будет значительно больше, чем последний транш в размере 300 миллионов долларов. Вероятно, это будет бронетехника, боевые машины Брэдли (Bradley Fighting Vehicles). По словам одного из американских чиновников, ожидается, что в пакете также будут старые "Хаммеры" и бронетранспортеры M113, а также ракеты.

По словам еще одного источника, пакет помощи будет включать в себя артиллерию и средства противовоздушной обороны.

Представитель Пентагона отказался от комментариев.

Помощь Украине от США

Напомним, 12 марта администрация президента США Джо Байдена объявила о новом пакете военной помощи на 300 млн долларов, который они выделят Украине.

Тогда Минобороны США не публиковало подробный список оружия, которое войдет в новый пакет поддержки. Однако стоит отметить, что ракеты могут передать Украине и без предварительного объявления об этом.

Подробно о том, какую помощь Украина получала от США, читайте в материале РБК-Украина.

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