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Удар по Рязанскому НПЗ и новые сроки поставок F-16 в Украину: новости за 1 мая

Украина, Четверг 02 мая 2024 06:30
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Удар по Рязанскому НПЗ и новые сроки поставок F-16 в Украину: новости за 1 мая Коллаж РБК-Украина
Автор: Иван Носальский

Украинские защитники атаковали дронами Рязанский нефтеперабатывающий завод. Тем временем в Воздушных силах назвали новые сроки поставок истребителей F-16 в Украину.

Более детально о том, что произошло в среду, 1 мая, - в материале РБК-Украина.

Атака на Рязанский нефтеперерабатывающий завод была операцией ГУР, - источники

В результате операции Главного управления разведки Минобороны в ночь на 1 мая с помощью беспилотников на территории РФ был поражен Рязанский нефтеперерабатывающий завод.

Такую информацию РБК-Украина предоставили источники в спецслужбах.

Евлаш: первые F-16 могут появиться в Украине после Пасхи

Первые истребители F-16 могут появиться на территории Украины после Пасхи, рассказал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Илья Евлаш.

Он добавил, что в Украине проинформируют о доставке истребителей.

Президенты стран Балтии призвали ЕС начать переговоры с Украиной о вступлении в блок

Президенты Эстонии, Латвии и Литвы Алар Карис, Эдгарс Ринкевичс и Гитанас Науседа выступили с совместным заявлением в 20-ю годовщину вступления стран Балтии в Европейский союз.

Они призвали ЕС начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдовой в июне этого года.

Украина получила разрешение от некоторых партнеров бить западным оружием по РФ, - МИД Латвии

Западные партнеры уже передали Украине вооружение, не имеющее ограничений по ударам по территории Российской Федерации, заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

В то же время она отметила, что это не та информация, которую следует объявлять публично.

США заменят переданные Украине Bradley новой версией БМП: в чем ее особенность

В Соединенных Штатах Америки хотят заменить каждую боевую машину пехоты Bradley, которую передали Украине, новой версией такой техники.

"M2A4E1 является самой современной и живучей версией Bradley благодаря интеграции системы активной защиты Iron Fist", - рассказали в исполнительном управлении программы наземных боевых систем США.

В ГУР рассказали о запасах ракет в России и динамике их производства

В настоящее время у Российской Федерации около 270 единиц крылатых ракет ЗМ-14 "Искандер". Враг ежемесячно производит до 40 единиц, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Зеленский анонсировал еще семь соглашений о гарантиях безопасности

Украина готовит еще семь новых соглашений о гарантиях безопасности. Одно из этих соглашений будет подписано с Соединенными Штатами Америки, рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

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Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Илью Витюка.

На сайте Офиса президента Украины появился соответствующий указ.

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