Удар РФ по заводу Flex в Мукачево и новые требования Путина по Украине: новости за 21 августа

Российские войска нанесли удар по заводу американской компании Flex в Мукачево. Тем временем СМИ раскрыли новые требования российского диктатора Владимира Путина для завершения войны против Украины.
Более подробно о том, что произошло в четверг, 21 августа, - в материале РБК-Украина.
В ночь на 21 августа российские войска нанесли удар по Мукачево Закарпатской области. Среди пораженных объектов - завод "Флекстроникс" американской компании Flex International, одного из мировых лидеров в контрактном производстве электроники.
В результате атаки пострадали 23 человека. После обследования на стационарном лечении находятся 6 пациентов.
В ЦПД отметили, что военного смысла в этих атаках нет, это лишь попытка запугать людей и затянуть войну.
Российский диктатор Владимир Путин выдвинул новые требования для завершения войны против Украины.
Источники Reuters, знакомые с позицией Кремля, сообщили, что в новом предложении Путин настаивает, чтобы Киев вывел войска из тех частей Донбасса, которые до сих пор находятся под украинским контролем. Зато Москва готова зафиксировать нынешнюю линию фронта на юге - в Запорожской и Херсонской областях.
В то же время Россия якобы согласилась отказаться от небольших территорий в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях, которые сейчас оккупирует.
Силы специальных операций ВСУ в ночь на 21 августа успешно поразили подвижной состав оккупантов с горюче-смазочными материалами вблизи Джанкоя.
"Спецоперация: нарушена логистика оккупантов во временно оккупированном Крыму", - пояснили военные.
По данным Генштаба, Силы специальных операций Вооруженных сил Украины провели специальные действия вблизи железнодорожной станции Джанкой.
Президент США Дональд Трамп раскритиковал своего предшественника Джо Байдена за то, что он медлил с разрешением Украине бить американским оружием вглубь России.
Очень трудно, если не невозможно, выиграть войну, не атакуя страну захватчиков. Это как большая команда в спорте, которая имеет фантастическую защиту, но которой не позволяют играть в атакующем стиле. Нет шансов на победу!", - написал Трамп.
Так же, по словам американского лидера, и с Украиной и Россией.
"Абсолютно некомпетентный Джо Байден не позволил Украине отбиваться, только защищаться. Как это сработало? В любом случае, эта война никогда бы не состоялась, если бы я был президентом - НУЛЕВЫЕ ШАНСЫ. Интересные времена впереди!", - отметил он.
Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский посетил Покровское направление. В частности он побывал в подразделениях, которые проводят стабилизационные действия на так называемом Добропольском выступе.
"Мое особое внимание - тем участкам фронта, где тяжелее всего. Отработал на выезде на Покровском направлении, в частности в тех органах военного управления, корпусах и бригадах, которые проводят стабилизационные действия на Добропольском выступе", - рассказал он.
Сырский отметил, что несмотря на численное преимущество россиян, задействованные на направлении подразделения ВСУ и Национальной гвардии Украины уже зачистили шесть населенных пунктов и ликвидировали сотни российских солдат.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который гарантирует не менее 15 дней отпуска военным.
Согласно документу, 15 дней отпуска теперь предоставляются обязательно, а остальные 15 дней (из общих 30 дней на календарный год) - в зависимости от возможностей конкретного подразделения.
Документ также предусматривает ряд нововведений. В частности, участники боевых действий смогут воспользоваться дополнительными 14 днями отпуска, норма о которых ранее не действовала во время военного положения.
Кроме того, контрактники в возрасте от 18 до 24 лет, которые не имеют высшего образования и учатся, получат право на отпуск для сдачи экзаменов.
В ночь на 21 августа подразделения Сил беспилотных систем ВСУ совместно с другими составляющими Сил обороны нанесли удар по Новошахтинскому заводу нефтепродуктов в Ростовской области. Это один из главных поставщиков топлива для юга России и обеспечивает военные части агрессора.
Резервуары завода вмещают более 210 тысяч кубических метров. В Генштабе доложили о многочисленных взрывах после поражения цели.