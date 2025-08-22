Удар РФ по заводу Flex в Мукачево и новые требования Путина по Украине: новости за 21 августа

РФ ударила по заводу Flex в Мукачево

В ночь на 21 августа российские войска нанесли удар по Мукачево Закарпатской области. Среди пораженных объектов - завод "Флекстроникс" американской компании Flex International, одного из мировых лидеров в контрактном производстве электроники.

В результате атаки пострадали 23 человека. После обследования на стационарном лечении находятся 6 пациентов.

В ЦПД отметили, что военного смысла в этих атаках нет, это лишь попытка запугать людей и затянуть войну.

Остановится в двух областях и выйдет из трех: СМИ раскрыли новые требования Путина в отношении Украины

Российский диктатор Владимир Путин выдвинул новые требования для завершения войны против Украины.

Источники Reuters, знакомые с позицией Кремля, сообщили, что в новом предложении Путин настаивает, чтобы Киев вывел войска из тех частей Донбасса, которые до сих пор находятся под украинским контролем. Зато Москва готова зафиксировать нынешнюю линию фронта на юге - в Запорожской и Херсонской областях.

В то же время Россия якобы согласилась отказаться от небольших территорий в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях, которые сейчас оккупирует.

ВСУ провели спецоперацию в Джанкое: поражены российские поезда с горючим

Силы специальных операций ВСУ в ночь на 21 августа успешно поразили подвижной состав оккупантов с горюче-смазочными материалами вблизи Джанкоя.

"Спецоперация: нарушена логистика оккупантов во временно оккупированном Крыму", - пояснили военные.

По данным Генштаба, Силы специальных операций Вооруженных сил Украины провели специальные действия вблизи железнодорожной станции Джанкой.

Трамп разнес Байдена за задержку с разрешением Украине бить по территории РФ

Президент США Дональд Трамп раскритиковал своего предшественника Джо Байдена за то, что он медлил с разрешением Украине бить американским оружием вглубь России.

Очень трудно, если не невозможно, выиграть войну, не атакуя страну захватчиков. Это как большая команда в спорте, которая имеет фантастическую защиту, но которой не позволяют играть в атакующем стиле. Нет шансов на победу!", - написал Трамп.

Так же, по словам американского лидера, и с Украиной и Россией.

"Абсолютно некомпетентный Джо Байден не позволил Украине отбиваться, только защищаться. Как это сработало? В любом случае, эта война никогда бы не состоялась, если бы я был президентом - НУЛЕВЫЕ ШАНСЫ. Интересные времена впереди!", - отметил он.

Зачищено шесть пунктов: Сырский рассказал, как ВСУ срезают Добропольский выступ

Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский посетил Покровское направление. В частности он побывал в подразделениях, которые проводят стабилизационные действия на так называемом Добропольском выступе.

"Мое особое внимание - тем участкам фронта, где тяжелее всего. Отработал на выезде на Покровском направлении, в частности в тех органах военного управления, корпусах и бригадах, которые проводят стабилизационные действия на Добропольском выступе", - рассказал он.

Сырский отметил, что несмотря на численное преимущество россиян, задействованные на направлении подразделения ВСУ и Национальной гвардии Украины уже зачистили шесть населенных пунктов и ликвидировали сотни российских солдат.

Военные получат еще 14 дней отпуска: Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который гарантирует не менее 15 дней отпуска военным.

Согласно документу, 15 дней отпуска теперь предоставляются обязательно, а остальные 15 дней (из общих 30 дней на календарный год) - в зависимости от возможностей конкретного подразделения.

Документ также предусматривает ряд нововведений. В частности, участники боевых действий смогут воспользоваться дополнительными 14 днями отпуска, норма о которых ранее не действовала во время военного положения.

Кроме того, контрактники в возрасте от 18 до 24 лет, которые не имеют высшего образования и учатся, получат право на отпуск для сдачи экзаменов.

ВСУ поразили Новошахтинский НПЗ и ряд важных объектов россиян

В ночь на 21 августа подразделения Сил беспилотных систем ВСУ совместно с другими составляющими Сил обороны нанесли удар по Новошахтинскому заводу нефтепродуктов в Ростовской области. Это один из главных поставщиков топлива для юга России и обеспечивает военные части агрессора.

Резервуары завода вмещают более 210 тысяч кубических метров. В Генштабе доложили о многочисленных взрывах после поражения цели.